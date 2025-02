Ingrid Grudke y su ex se reencontraron: "Hablaron de números"

Ingrid Grudke y Martín Colantonio se reencontraron cara a cara después de la mediática y polémica separación que dio mucho de qué hablar. El motivo de la reunión, sin embargo, no fue para resolver temas emocionales, sino para tratar cuestiones económicas relacionadas con la separación y su empresa en común.

El encuentro tuvo lugar el pasado domingo a las 18:20 en Posadas, lugar que ya es conocido en la historia de la pareja, pues allí Ingrid había confrontado a Martín, a su sobrina Andrea y a su sobrino Santiago, el esposo de Andrea, luego de descubrir la infidelidad de Colantonio con su propia sobrina. Esta nueva reunión, según contó el periodista Luis Bremer, estuvo centrada únicamente en "números", es decir, en resolver los detalles financieros que involucran a ambos.

"Las caras no eran buenas", afirmó Bremer sobre el ambiente tenso que se vivió durante el encuentro, destacando que la reunión no pareció haber dado resultados positivos. Según los trascendidos, las negociaciones no habrían avanzado bien, dejando un clima de malestar entre los involucrados.

El periodista también reveló que en la ciudad de Posadas, donde se celebró el encuentro, la gente se muestra muy atenta a los sucesos locales, y algunos detalles adicionales sobre la situación financiera de la empresa de Colantonio empezaron a salir a la luz. "Se están sumando datos sobre endeudamientos de la empresa que Martín dirigía, y que Ingrid tiene como socia y presidenta", mencionó Bremer.

Además, se especula con que la situación podría ser más grave de lo que parece. "¿Martín Colantonio podría estar llevando a la quiebra la empresa que tuvo con Ingrid o está insolventando a propósito estos cinco locales?", se preguntó Bremer, sugiriendo que los problemas financieros de la empresa podrían ser más complejos de lo que se había anticipado. (Fuente Rosario 3)

