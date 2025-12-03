Floppy Tesouro contó el acoso que padeció: “Me seguía y me mandaba obscenidades”

La modelo relató en una entrevista cómo un hombre la siguió durante meses y le enviaba mensajes con referencias precisas a sus movimientos. Detalló el miedo que vivió y cómo la situación se detuvo recién cuando Marcelo Tinelli intervino públicamente.
Floppy Tesouro decidió hacer pública una de las experiencias más traumáticas de su carrera: el acoso persistente de un hombre que la siguió durante meses. En diálogo con Puro Show, la modelo describió con crudeza cómo fue atravesar ese proceso y cómo impactó en su vida diaria.
“Tuve que vivir un momento muy particular, muy feo, fue terrible, la pasé muy mal”, expresó al recordar aquellas situaciones que coincidieron con su participación en el Bailando. Sus palabras reflejaron no solo el temor sino también la incertidumbre sobre hasta dónde podía escalar el hostigamiento.
Mensajes perturbadores y temor constante
Tesouro contó que el hombre enviaba mensajes por teléfono que dejaban en evidencia que la seguía de cerca. Uno de ellos fue especialmente inquietante: “Me mandaba mensajes de texto poniéndome: ‘qué bueno que agarrás Libertador Camino Corto’. Y yo iba por Libertador en ese momento”.
La sensación de estar siendo observada todo el tiempo alteró profundamente su rutina. La modelo recordó el apoyo de su familia y, en especial, de su padre: “Piel de gallina, lo llamaba a mi papá, me acuerdo que salía muy tarde y hablaba por Bluetooth con él y hasta no llegar a casa, mi papá no se quedaba tranquilo”.
Aunque la familia presentó denuncias ante las autoridades, la situación no se detuvo. “Fui a denunciar, pero me seguía mandando mensajes, nunca fue presencial, siempre fue por teléfono, pero el miedo es el mismo porque yo corría el riesgo de salir a la calle y que un día me cruce, no sabía qué podía pasar”, explicó.
Lejos de disminuir, el hostigamiento se intensificó. Tesouro reveló que el acosador llegó a enviarle mensajes obscenos directamente al camarín del Bailando, situación que la paralizó por el nivel de invasión y amenaza que implicaba. “Hasta empezó a mandarme obscenidades al camarín del Bailando, yo se lo conté a Marcelo (Tinelli) fuera de cámara”, señaló.
La modelo relató que el punto límite llegó cuando decidió pedir ayuda dentro del programa. Marcelo Tinelli tomó conocimiento de la situación y, según contó Tesouro, decidió mencionarlo en vivo. Ese gesto frenó de manera inmediata al acosador.
“Y ahí fue cuando él lo dijo en vivo ese mismo día, y lo dejó de hacer”, afirmó, destacando el impacto que tuvo la intervención del conductor y la exposición pública del tema. (Vía País)