Flavio Mendoza presenta Una Mágica Navidad en Santa Fe: “Es un canto al amor y a la esperanza"

REDACCIÓN ELONCE
Flavio Mendoza presenta Una Mágica Navidad en Santa Fe, un show lleno de espíritu navideño, del 3 al 28 de diciembre. "Es un cuento con trineos, mucha magia, brillo y emoción", le anticipó a Elonce.
Flavio Mendoza regresa con una nueva edición de su espectacular show Una Mágica Navidad. Desde el 3 hasta el 28 de diciembre, la obra se presentará en Casa España (Rivadavia 2871), en Santa Fe, con funciones de miércoles a domingo. El espectáculo, que promete deslumbrar a grandes y chicos, es un canto al amor y a la magia de la Navidad. "Es un canto al amor, un poema, un mensaje de esperanza para los niños y para todos", destacó el reconocido coreógrafo y productor.
Está diseñado para emocionar a toda la familia con su mezcla de luces, música y acrobacias. Según Mendoza, el show es "un cuento con trineos, mucha magia, brillo y emoción", y cuenta con más de 90 artistas en escena, incluyendo bailarines, cantantes y acróbatas. “Es un show con mucho texto, muchas canciones hermosas y algo que no podemos perder: el espíritu navideño", afirmó.
Los asistentes podrán disfrutar de un ambiente lleno de encanto, con un Papá Noel especial en la entrada para que los niños se saquen fotos y dejen su cartita. "Es importante mantener viva esa fantasía", agregó Flavio, quien no pudo ocultar su emoción al hablar sobre el futuro de su hijo. "Quiero que mi hijo siga creyendo en la magia de estas fiestas", expresó.
El artista multifacético también destacó el esfuerzo detrás de la producción: "Ya se han vendido 4.000 entradas, lo que me hace sentir muy feliz. Estoy emocionado porque este show lo haré en tres lugares diferentes y en simultáneo: Santa Fe, Rosario y Buenos Aires, con tres elencos distintos", explicó. Para el artista, la Navidad no solo es un festejo, sino una oportunidad para reconectar con la esencia de la familia y el amor.
Un elenco talentoso y la apuesta por el talento local
La obra se llevará a cabo la ciudad de Santa Fe, un lugar simbólico para Flavio Mendoza, quien es oriundo de Nogoyá. "Es como mi casa", dijo emocionado, mientras contaba que muchas de las personas que participan en la obra son de la región. "Realicé un casting y seleccioné a algunos talentos de Paraná y Santa Fe. Los llevé a Buenos Aires, les pago los ensayos y todo el trabajo necesario. Estoy muy contento con lo que hemos logrado", expresó.
Mendoza también se mostró agradecido por el apoyo del público: "Me vienen a ver desde lugares como Paraná, Nogoyá, Crespo, Ramírez. Es un honor que la gente de mi tierra me acompañe". En palabras de Flavio, es una experiencia que "no se puede perder", con una puesta en escena que dejará a todos los asistentes con una sonrisa y el corazón lleno de emoción.