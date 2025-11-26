 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Evangelina Anderson arrasó con una bikini total white en Instagram

La modelo deslumbró en Instagram con una imagen en la que disrutaba del sol un traje de baño que marcará tendencia este verano.

26 de Noviembre de 2025
REDACCIÓN ELONCE

Evangelina Anderson, la modelo argentina con millones de seguidores en Instagram, volvió a causar furor en las redes sociales con su último look. La también influencer compartió una imagen en la que aparece disfrutando del sol con un traje de baño total white que se llevó todos los aplausos. Con una bikini diminuta que resaltaba su figura, la publicación cosechó miles de "me gusta" y comentarios halagadores.

 

El estilo de Evangelina Anderson, siempre en la vanguardia

Evangelina no solo es conocida por su imponente belleza, sino también por su estilo único y arriesgado. Siempre atenta a las últimas tendencias, la modelo se ha convertido en un referente fashionista que sabe cómo destacar en cada temporada.

Además de ser fanática de las prendas llamativas, Evangelina tiene una colección impresionante de trajes de baño, siendo este último conjunto total white uno de los más comentados.

Una publicación que paralizó Instagram

La imagen en la que Evangelina Anderson lucía un corpiño con tiras que se sujetaban detrás de la espalda, junto con una bombacha colaless, fue un verdadero éxito en Instagram. La modelo, desde su reposera, mostró con actitud su figura esculpida bajo el sol y cautivó a sus seguidores con un look tan audaz como elegante.

El post fue rápidamente inundado con miles de comentarios y likes, donde los elogios no se hicieron esperar. La imagen rápidamente se convirtió en una de las más populares de la temporada, consolidando a Evangelina como una de las figuras más influyentes del mundo fashionista en redes sociales. Sin dudas, la modelo continúa sorprendiendo con su estilo audaz y su capacidad para captar la atención de sus millones de seguidores.

