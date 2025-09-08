 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Espectáculos

Entre encaje y satén: el look íntimo de Romina Malaspina

La modelo posó en un día de lluvia con un body de encaje y una bata de satén en tonos off white. El look, acompañado por un make up natural y ondas suaves, se volvió furor entre sus seguidores.

8 de Septiembre de 2025
Romina Malaspina
Romina Malaspina

Romina Malaspina volvió a dar que hablar en Instagram con una propuesta de lencería que encendió las redes. La modelo posó en un día de lluvia junto a una ventana, luciendo un conjunto en tonos off white que combina sensualidad y sofisticación.

 

El estilismo elegido estuvo compuesto por un body de encaje con escote profundo en “V” y detalles florales, que resaltó su silueta, acompañado por una bata de organza en color crema con ribetes de satén y lazo a la cintura. El resultado: un look ligero, elegante y muy sensual que sus seguidores no pasaron por alto.

El maquillaje siguió la línea natural pero definido: piel luminosa, labios nude, delineado sutil y pestañas marcadas. En cuanto al peinado, Malaspina optó por ondas sueltas y raya al medio, aportando un aire relajado al conjunto.

Romina Malaspina
Romina Malaspina

En la publicación, la influencer acompañó las imágenes con una pregunta para su comunidad virtual: “¿Alguno más es fanático de la lluvia?”, junto a un corazón blanco y un emoji de tormenta.

 

Tendencia en microbikini mocha mousse

La modelo también había captado la atención de sus fans días atrás, al mostrarse en la galería de su casa con una microbikini mocha mousse con detalles de cadenas doradas. El diseño minimalista, con corpiño strapless fruncido y bombacha cavada de tiro bajo, se destacó por los apliques metálicos que aportaron un toque de lujo al look playero.

Romina Malaspina
Romina Malaspina

Para completar la propuesta, sumó lentes de sol rectangulares con armazón marrón y patillas finas, en sintonía con la paleta tierra de la bikini. El maquillaje fue natural y el cabello, con suaves ondas estilo beach waves, reforzó la frescura del resultado final. (Todo Noticias)

Romina Malaspina
Romina Malaspina

 

Temas:

Romina Malaspina Look Modelo
