Emilia Mernes le lanzó una exigencia a Duki en TikTok: la reacción de él

REDACCIÓN ELONCE
La cantante entrerriana Emilia Mernes sorprendió a sus seguidores al compartir un video en TikTok en el que, con humor y desinhibición, canta una canción en la que le exige el anillo a su novio Duki, tras varios años de relación.
La cantante entrerriana Emilia Mernes sorprendió a sus millones de seguidores en redes sociales con un video que rápidamente se viralizó en TikTok. En el clip, la artista interpreta una canción en la que juega abiertamente con la idea de exigirle el anillo de compromiso a su novio, Duki, con quien mantiene una relación desde hace casi tres años.
"¿Y el anillo para cuándo?" es la idea que se interpreta en el breve video en el que Emilia se muestra divertida y algo desafiante, acompañada de una base de música pegadiza. En el pie de texto, la artista escribió un emoji de anillo.
@emiliamernes
💍♬ son original - This account may contain RAYE
La publicación, que rápidamente cosechó miles de "me gusta" y comentarios, ha desatado una ola de reacciones tanto entre sus fanáticos como entre los de Duki, quienes se hicieron eco de esta “broma” sobre su futuro juntos.
Una relación que se consolida y sigue creciendo
Emilia Mernes y Duki, dos de los artistas más exitosos del género urbano en Argentina, comenzaron su relación hace casi tres años. En varias entrevistas, ambos han hablado con cariño el uno del otro, pero nunca han confirmado públicamente detalles sobre planes a largo plazo. Sin embargo, esta nueva publicación de Emilia parece abrir una puerta a la especulación sobre el futuro de su relación.
Los seguidores de la pareja han elogiado la espontaneidad y el sentido del humor de la cantante, quienes no han dejado de apoyar su carrera y de desearle lo mejor tanto en lo profesional como en lo personal. En los comentarios, muchos se mostraron emocionados por ver a la joven artista tan feliz en su relación, mientras otros, con un tono más juguetón, comenzaron a preguntar a Duki a través de las redes cuándo será el gran día.
¿Qué viene para Emilia y Duki?
Por ahora, el anillo sigue siendo un misterio, pero lo cierto es que tanto Emilia Mernes como Duki continúan consolidando sus carreras con gran éxito. Ambos están muy activos en la música y sus proyectos continúan creciendo.
Lo que sí es seguro es que los fans de la pareja seguirán muy de cerca cada paso que den, tanto en lo musical como en lo personal. Y quizás, más pronto de lo que algunos esperan, Emilia tenga su anillo, aunque por ahora, sigue jugando con la idea en sus redes sociales.