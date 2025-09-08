El reencuentro de Shakira y Antonio de la Rúa reavivó su apasionante historia de amor

Un almuerzo íntimo volvió a poner en primer plano una de las historias de amor más recordadas del mundo del espectáculo. Shakira y Antonio de la Rúa, quienes compartieron más de una década de relación, fueron vistos juntos después de catorce años, y los rumores de una posible reconciliación no tardaron en instalarse.
La cantante colombiana y el hijo del expresidente Fernando de la Rúa comenzaron su relación en 2000, tras un show en el Luna Park. Aquella noche marcó el inicio de un vínculo que no solo fue sentimental, sino también profesional: Antonio se convirtió en pieza clave en la internacionalización de la carrera de Shakira, acompañándola en la conquista del mercado anglosajón con el disco Servicio de lavandería.
Una relación que marcó época
Durante más de una década, Shakira y Antonio se mostraron inseparables. Compartieron escenarios, giras y también momentos difíciles, como la crisis política y social de la Argentina en 2001. La artista permaneció al lado de la familia De la Rúa, consolidando una relación que trascendía lo romántico.
Su historia quedó inmortalizada en canciones como Día de enero, dedicada a Antonio, y en apariciones públicas como el videoclip de Underneath Your Clothes, donde la complicidad entre ambos se volvió evidente.
Del amor al conflicto judicial
La separación en 2011 parecía el cierre definitivo de esa historia. Sin embargo, la irrupción de Gerard Piqué en la vida de Shakira y la posterior batalla legal con De la Rúa tensaron aún más el final. Antonio demandó a la artista por una compensación millonaria, alegando su rol determinante en la gestión de su carrera, lo que derivó en juicios en Estados Unidos y Suiza durante cinco años.
Con el tiempo, las disputas quedaron atrás. Ambos rehicieron sus vidas: Shakira formó una familia con Piqué, con quien tuvo a Milan y Sasha, mientras que Antonio tuvo dos hijos junto a la DJ Daniela Ramos.
Un nuevo capítulo
En los últimos años, pequeños gestos habían dado indicios de un acercamiento: saludos en redes sociales y la presencia de Antonio en un recital de Shakira en México, donde la artista volvió a interpretar Día de enero.
Ahora, este reencuentro en un marco privado encendió la especulación sobre un posible renacer del vínculo. Aunque ninguno de los dos hizo declaraciones, la prensa internacional sostiene que la historia sigue viva y que podría abrirse un nuevo capítulo en la vida de ambos. (La Voz)