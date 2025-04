El informe final de las autopsias del actor Gene Hackman y su esposa: de qué murieron

Las autopsias finales de Gene Hackman y su esposa Betsy confirmaron que el actor murió a los 95 años por una enfermedad cardiovascular hipertensiva y aterosclerótica. En tanto, su pareja de 65 años falleció por hantavirus.

El informe de la autopsia, obtenido en exclusiva por la revista People el domingo 27 de abril, indica la enfermedad cardiovascular hipertensiva y aterosclerótica como la causa de la muerte de Gene Hackman, quien fue encontrado muerto junto con su esposa de más de 30 años en su casa de Santa Fe, Nuevo México, el 26 de febrero.

La enfermedad de Alzheimer también se mencionó como una afección importante que contribuyó a la muerte de Gene. La oficina del investigador médico escribió en su dictamen sobre la autopsia que un examen del cerebro de Hackman "mostró hallazgos microscópicos de Alzheimer en etapa avanzada". Según el investigador médico, el actor "sucumbió a una enfermedad natural posterior al fallecimiento de Betsy".

Gene Hackman, Betsy y sus queridos perros. Foto: Facebook/Animal Rescue

Según los informes, Betsy habría muerto el 11 de febrero, una semana antes que el actor. Hackman, quien padecía Alzheimer, pasó siete días en la casa con el cuerpo de su esposa y falleció el 18 de febrero. Ambos cuerpos fueron encontrados el 26, ocho días después del fallecimiento de Hackman.

La autopsia de Betsy reveló que falleció a causa del síndrome pulmonar por hantavirus. Las autoridades declararon previamente que creían que Betsy falleció a causa de un virus similar a la gripe una semana antes del fallecimiento de Gene, y que el actor probablemente estuvo solo en su casa de Santa Fe, Nuevo México, con su difunta esposa durante días.

La jefa forense de Nuevo México, Heather Jarrell, confirmó previamente a la prensa los detalles de sus muertes el viernes 7 de marzo. Las autopsias se completaron el 27 de febrero, un día después de que fueran hallados muertos. Aunque Betsy parecía haber buscado información online sobre sus síntomas y una posible relación con la Covid-19 y la gripe, el informe de la autopsia indicó que una prueba de hisopado realizada "dio negativo para Covid-19 e influenza".

Gene y Betsy fueron enterrados y recordados en un pequeño homenaje privado al que asistieron los tres hijos adultos de Gene, Christopher, Elizabeth y Leslie.

La jefa forense de Nuevo México, Heather Jarrell. Foto: AP

Los cuerpos de Gene y Betsy fueron descubiertos junto con el de uno de sus perros, llamada Zinna, en Santa Fe Summit en febrero. Otros dos perros fueron encontrados sanos y salvos en la propiedad. Zinna probablemente murió de deshidratación y hambre, como reveló previamente el control de animales.

Betsy y Hackman llevaban una vida privada desde que Gene se retiró de la actuación tras el estreno de " Bienvenidos a Mooseport" en 2004. La última vez que se los fotografió juntos fue en marzo de 2024, durante una inusual salida, cuando Gene fue visto del brazo de Betsy mientras almorzaban juntos.

El triste final del actor, desorientado y sin comida

La médica forense Jarrell indicó que resulta probable que el actor no se haya dado cuenta de que Arakawa había muerto. "No tengo conocimiento de cuál era su capacidad de funcionamiento diario normal, pero su estado de salud era muy malo", indicó, y agregó que Hackman no tenía hantavirus.

La entrada de la casa de la pareja Hackman. Allí se habían refugiado y no salían nunca. Foto: Santa Fe County Sheriff's.

Las afirmaciones de la experta dejan entrever que el galardonado actor puede haber vagado por su enorme casa, perdido y confundido durante siete días, sin comprender qué había pasado. En ese lapso tampoco habría comido, según se desprende del resultado final de la autopsia.

La autopsia mostró que su estómago estaba vacío al momento de su muerte, luego pasar esa semana sin los cuidados de Betsy, su compañera de vida durante tres décadas. Muchos amigos de la pareja y las hijas de Hackman habían comentado que su esposa lo ayudaba a mantenerse lo más saludable posible.

Hackman fue encontrado con su bastón y gafas de sol a su lado en una habitación lindera a la cocina, lo que determina una posible caída en un intento por salir de la propiedad.

En la reconstrucción de los hechos los detectives descubrieron que Arakawa había recogido a su mascota Zinna de una clínica veterinaria el 9 de febrero, dos días antes de su muerte. La perra fue encontrada sin vida en una jaula en el armario del baño, a pocos metros de Betsy.

Las autoridades creen que el animal había sido enjaulado debido a la atención médica reciente que había recibido. Un pastor alemán llamado Bear y un segundo perro llamado Nikita fueron encontrados corriendo por la propiedad de 12 acres, y creen que salieron por una puerta giratoria que les permitió acceder a comida y agua. (Fuente: Clarín)