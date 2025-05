“Volviendo”: el hermano de María Becerra habló sobre la salud de la cantante

Luego de una semana marcada por la preocupación de sus seguidores, la cantante María Becerra continúa recuperándose tras haber sido internada por una emergencia de salud relacionada con un embarazo ectópico. Su hermano, Juan Manuel Becerra, dio detalles sobre su estado y llevó tranquilidad en una entrevista con el canal de stream Somoslovest.

“María está mucho mejor. Afortunadamente, ayer se juntaron por el Día del Trabajador con la familia. Está volviendo a su vida normal", expresó. También habló sobre el doloroso momento que atraviesan: “Le va a costar reponerse porque es algo muy duro. No solo por el riesgo que corrió su vida, sino por lo que implica perder un embarazo. Las ilusiones que uno tiene...”.

El artista emergente, que vive en Florencio Varela, fue el primero en comunicar la situación de la cantante y, desde entonces, acompaña el proceso de recuperación de su hermana en un entorno familiar.

“Por suerte fue un susto. Ella está contenta de que solamente fue eso, no pasó a mayores. Está agradecida con lo que le sucedió porque ahora ve las cosas de otra manera”, dijo Juan Manuel. Además, criticó la desinformación en redes sociales: “Me había llegado como una noticia de que había fallecido. Se juega con ciertas cosas que no están buenas. Y como no había parte oficial, mucha familia estaba preocupada”.

La preocupación comenzó el miércoles 23 de abril, cuando se conoció que María Becerra había sido internada de urgencia en la clínica Zabala, en Buenos Aires, tras sufrir agudos dolores abdominales. Su pareja, el cantante J Rei, la acompañó y fue quien la llevó rápidamente al centro de salud, una acción que fue clave para salvarle la vida.

Luego de un profundo hermetismo, el equipo de la artista publicó un comunicado explicando que se trató de una hemorragia interna derivada de un embarazo ectópico, la segunda que sufre en pocos meses, y que fue intervenida quirúrgicamente.

El posteo de María Becerra (foto Instagram)

El sábado 26 de abril, María publicó una foto junto a su pareja y escribió: “Volviendo a casa con el amor de mi vida”. Agradeció a su novio por haberle salvado la vida y anunció que dejará las redes sociales por un tiempo. “Gracias a todos/as por esos mensajes llenos de amor y empatía, voy a dejar toda comunicación a manos de mi equipo”, indicó.

Finalmente, señaló que ahora solo busca recuperarse: “Lo único que quiero hacer ahora es descansar, procesar, llorar todo lo que me queda por llorar, recuperar mi cuerpo, mi fuerza, abrazarme a Juli, sanar”. (con información de Teleshow)