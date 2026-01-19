Desde Brasil, Marcela Kloosterboer posó en microbikini y con la camiseta argentina

Marcela Kloosterboer volvió a captar la atención de sus seguidores en redes sociales tras compartir una serie de imágenes desde Brasil, donde se mostró luciendo una microbikini celeste y la camiseta de la Selección argentina. La publicación fue realizada el 18 de enero de 2026 y rápidamente se convirtió en tendencia.

La actriz posó para la cámara con un traje de baño de dos piezas confeccionado en lúrex color celeste, al que sumó la camiseta albiceleste, en una combinación que fusionó moda, verano y pasión futbolera.

Marcela Kloosterboer

Detalles del look y mensaje

Según se pudo observar en las imágenes publicadas en su cuenta de Instagram, la microbikini contó con una bombacha estilo vedetina, con tiritas de ajuste a ambos lados de las caderas, atadas en forma de moño. En una de las postales, Kloosterboer posó de espaldas a la cámara, dejando ver el diseño completo del traje de baño.

En cuanto al beauty look, la actriz optó por mostrarse al natural, con el cabello suelto y al viento, en sintonía con el entorno playero.

Acompañando las imágenes, escribió: “En Brasil pero mi corazón siempre en Argentina”, junto a emojis de risas, un mensaje que fue celebrado por sus seguidores.

Marcela Kloosterboer

Repercusión en redes sociales

La publicación no tardó en cosechar miles de “me gusta” y comentarios, donde los usuarios destacaron tanto el look elegido como el guiño a la Selección argentina. La combinación de la camiseta nacional con la microbikini celeste fue uno de los aspectos más comentados por sus seguidores.