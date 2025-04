Cuánto cobrará Wanda Nara por su nueva serie y qué se sabe de la misma

Wanda Nara sigue acaparando los titulares, pero esta vez, la modelo y empresaria ha dejado atrás las disputas legales y mediáticas con su exmarido, Mauro Icardi, para anunciar un nuevo proyecto internacional. Después de enfrentarse a una batalla por la tenencia de sus dos hijas, Francesca e Isabella, Wanda aprovechó el momento para dar a conocer su próximo paso en su carrera profesional: contará con su propia serie en la plataforma de streaming Netflix.

La empresaria compartió con sus seguidores la noticia que había estado esperando revelar desde hacía tiempo: “Hay algo que ya les puedo contar y es que, firmé contrato para hacer algo, ustedes hace un montón, quieren y me pedían. Se viene ‘Wanda Nara, la serie’ por Netflix. Empezamos en mayo a grabar (…) No quería dejar de contarles porque me pone muy feliz, es mucho trabajo, pero bueno nada, lo logré en una de mis plataformas favoritas (...) Si a veces tienen malas noticias, recuerden que las injusticias siempre se pagan, hay que ser buena persona y seguir adelante”.

Una serie que promete y las comparaciones con Georgina

El anuncio de la serie sorprendió gratamente a los fans de Wanda Nara, quienes rápidamente comenzaron a hacer comparaciones con la exitosa docuserie de Georgina Rodríguez, la novia de Cristiano Ronaldo. Esto se centró no solo en el formato del proyecto, sino también en las posibles ganancias que podría recibir por su participación en la serie. En los últimos tiempos, las producciones de figuras internacionales que exponen su vida personal se han convertido en un éxito rotundo.

A medida que el anuncio se difundió, muchos seguidores comenzaron a especular sobre el contenido que incluirá la serie. Si bien aún no se conocen todos los detalles, se sabe que la producción abordará momentos clave de la vida de la modelo, su carrera como empresaria y sus relaciones personales, incluyendo su tiempo con Icardi.

El lucrativo contrato de Wanda Nara con Netflix

La periodista Marina Calabró fue la encargada de revelar más detalles sobre el contrato entre Wanda Nara y Netflix en el programa Lape Club Social Informativo (América TV). Según la información proporcionada, la serie constará de seis episodios, al estilo de la docuserie de Georgina Rodríguez, lo que ha generado aún más expectativa en torno al proyecto. Cada episodio tendrá un costo aproximado de 83 mil euros, sumando un total de 500.000 euros por la miniserie completa.

El contrato también incluye un posible aumento en la remuneración si la serie alcanza un éxito rotundo. Si el proyecto se convierte en un éxito global, Wanda Nara podría recibir un aumento adicional del 5% sobre el valor original, lo que resalta aún más la magnitud del acuerdo. Este tipo de contratos millonarios no solo subraya la popularidad de la modelo, sino que también marca un hito importante en su carrera internacional.

Finalmente, se reveló que la serie llevará el nombre de "Wanda", para realzar aún más la marca personal de la modelo y empresaria. A lo largo de la producción, deberá proporcionar material exclusivo, como fotos inéditas, videos personales y momentos clave de su carrera y vida privada. Esto permitirá a los espectadores tener una visión más profunda y auténtica de quién es la verdadera Wanda Nara, más allá de su imagen pública. (Con información de Vía País)