Confirman que Ayelén Paleo se separó de su novio tras la detención de su mamá

Ayelén Paleo enfrenta un presente complejo. A la difícil situación judicial que atraviesa su madre, recientemente detenida, se suma ahora una ruptura sentimental que la deja en uno de los momentos más complicados de su vida. Ayelén Paleo se separó de su novio Andrés Gagliano y la noticia fue revelada por el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live (lunes a viernes a las 17, por las redes sociales de la radio).

El comunicador inició su programa dando detalles sobre lo que ocurre en torno a la bailarina. “Quiero contarles cosas de la actualidad de Ayelén Paleo mientras su madre espera que la liberen porque continúa detenida y desde mi info estaría bastante complicada la situación”, expresó.

Si bien aclaró que no se centraría en el tema judicial, sí dio lugar a otro aspecto íntimo de la vida de Paleo. “Pero no voy a hablar del tema escabroso que involucra a la mamá de Ayelén Paleo sino que quiero contarles algunas cosas que me he enterado de la ex vedette que vale la pena contar”, explicó Etchegoyen.

La relación con Andrés Gagliano llegó a su fin

El periodista reveló que la ruptura con Andrés Gagliano no fue algo repentino, sino que venía gestándose desde hace tiempo. “Lo que me cuentan personas allegadas a su último novio, me refiero a Andrés Gagliano es que la relación llegó a su fin. Que venían mal hace meses y que todo esto terminó de derrumbar todo”, indicó.

Ayelén Paleo, junto a su madre

La crisis en la pareja habría comenzado meses atrás, con idas y vueltas que finalmente se transformaron en un quiebre definitivo. “A mí me dicen que Andrés tomó la decisión de dejarla a Ayelén definitivamente en estos días porque si bien venían muy mal, tenían algunos encuentros esporádicos que ya no ocurren”, agregó el conductor.

De esta manera, Etchegoyen presentó la noticia como una primicia en su programa. “Así que primicia de este programa. Ayelén Paleo separada de su novio en medio del escándalo judicial de su mamá. Todo llegó a su fin”, expresó, confirmando lo que ya era un rumor en el mundo del espectáculo.

Un duro momento personal y familiar

La confirmación de la propia Paleo no tardó en llegar. Según relató Etchegoyen, la ex vedette se comunicó con él para ratificar lo que se venía diciendo.

“Ayelén me acaba de confirmar que se separó de Andrés. Pobre, vive su peor momento ella. Esperando que liberen a su mamá la terminaron dejando sentimentalmente me dicen. Mucha fuerza en este difícil momento le mandamos”, concluyó el periodista.

La noticia refleja el complicado presente que enfrenta Paleo, con un panorama judicial incierto para su madre y ahora la finalización de una relación que duró varios años. (fuente: Radio Mitre)