Chelo Weigandt separado de Ángela Leiva: “La situación está mal”

Chelo Weigandt separado de Ángela Leiva. Este lunes, la noticia de la separación de Ángela Leiva y Chelo Weigandt sorprendió a todos, especialmente a quienes habían seguido de cerca su relación. La pareja había saltado a los titulares por lo rápido que hicieron pública su historia de amor, dando a entender que, tan solo días después de conocerse, ya estaban planeando un futuro juntos. Sin embargo, a tan solo tres meses de iniciar su noviazgo, ambos anunciaron el fin de la relación.

La propia Ángela Leiva fue quien se comunicó con el periodista Ángel de Brito para hacer pública la ruptura. Aunque no entró en detalles sobre las razones de la separación, la cantante se mostró visiblemente afectada.

“Pasándola muy mal”, confesó la artista, sin dar más explicaciones sobre lo sucedido. Sus palabras dejaron entrever que este momento no solo es doloroso para ella, sino que también enfrenta una situación emocionalmente compleja.

El dolor de la ruptura y el silencio de los involucrados

El anuncio de la separación fue inesperado, considerando la rapidez con la que Ángela y Chelo habían mostrado su amor en público. Durante los primeros días de su relación, ambos habían hablado de un futuro prometedor, incluso mencionando en varias ocasiones que el matrimonio estaba en sus planes.

Sin embargo, la distancia y los cambios personales parecen haber puesto fin a esta historia tan breve como intensa.

Por su parte, Juan Etchegoyen, reconocido periodista de espectáculos, reveló detalles de una charla que mantuvo con Alejandro Weigandt, el padre y representante de Chelo. En dicha conversación, el padre del futbolista fue enfático al aclarar que no interfiere en la vida privada de su hijo, más allá de manejar su carrera profesional. “No me meto en la vida privada de mi hijo, solamente le manejo la carrera y todas las decisiones las toma él. Me parece una falta de respeto que opine sobre sus decisiones porque ya es un pibe grande y la verdad no me meto”, explicó Alejandro Weigandt cuando se le consultó sobre la relación entre su hijo y la cantante.

Una situación dolorosa para ambos

A pesar de no querer opinar sobre los detalles de la relación, el padre de Chelo Weigandt brindó información sobre cómo estaba viviendo su hijo esta ruptura.

“A él no le gusta estar en los medios por un tema que es medio delicado. La situación está mal. Él está intranquilo y esto les dolió a los dos, es parte de los dos”, dijo Alejandro, dando a entender que tanto Ángela como Chelo están atravesando un momento difícil.

Aunque la noticia sorprendió a los fanáticos de la pareja, lo cierto es que tanto Ángela Leiva como Chelo Weigandt siguen enfocados en sus proyectos personales. A pesar del dolor que implica el final de su relación, ambos intentan manejar esta difícil situación con la mayor discreción posible. (Con información de NA)