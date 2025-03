Ángela Leiva confirmó su separación y reconoció: “Estoy muy triste”

Ángela Leiva confirmó su separación de Marcelo Chelo Weigandt a casi tres meses de blanquear su romance.

Durante el fin de semana, el futbolista del Inter de Miami borró las historias destacadas que tenía con la cantante en Instagram y desató rumores de crisis.

A su vez, Facundo Ventura reveló información y contó: “Separados. Me lo acaban de confirmar desde Miami. Hace más de una semana que no están juntos. Me cuentan que él cortó la relación por teléfono. El jueves viaja a Buenos Aires y seguramente se junten para ver si es definitivo o solo una crisis pasajera”.

Qué pasó entre Ángela Leiva y el Chelo Weigandt

Tras el revuelo por la noticia, Ángela Leiva confirmó su separación y expresó su tristeza. Ángel de Brito se comunicó con la interprete y leyó su palabra en Ángel responde (Bondi).

“La distancia por la profesión de ambos fue un motivo. Estaba todo bien, pero en los últimos días, para mí, pasó algo y se pudrió todo. Él sacó todas las fotos de sus redes sociales”, expresó el conductor.

Y continuó: “Le pregunté a Ángela y me dijo: “Es verdad que estoy separada y la estoy pasando muy mal. No le quise responder a nadie, por ahora, pero quiero que lo sepas vos y lo cuentes, yo no puedo hablar del tema porque estoy muy triste”.

Ángela Leiva y el Chelo Weigandt blanquearon su romance en diciembre de 2024 mediante un posteo en las redes sociales y, a partir de ahí, comenzaron a mostrar su día a día juntos. Incluso, a mediados de febrero, la cantante deslizó la posibilidad de casarse con el futbolista. Fuente: Exitoína

