Así fue la espectacular despedida de soltera de Cande Ruggeri: “Nivel épica”

Cande Ruggeri celebró su despedida de soltera en un exclusivo hotel, rodeada de amigas, limusinas y disfraces. Una noche llena de sorpresas, emociones y mucho glamour.
Cande Ruggeri no dejó dudas de que su despedida de soltera sería un evento memorable, y así lo hizo saber al compartir cada detalle con sus seguidores. La modelo, que recientemente anunció su compromiso con su novio Nicolás Maccari, celebró con amigas en un exclusivo hotel de Buenos Aires, rodeada de sorpresas, diversión y, por supuesto, glamour. A través de su cuenta de Instagram, Cande compartió fotos y videos de la jornada, que comenzó con una impresionante limusina blanca que la llevó hasta el hotel Dazzler, donde se celebró la fiesta.
La despedida estuvo marcada por un ambiente divertido y algo inusual, ya que Cande y sus amigas optaron por un toque especial: el disfraz. En una de las publicaciones, se puede ver a Cande junto a su amiga Sofía Jujuy, quien comentó con entusiasmo: "Su propia experiencia, es una locura. Una vez en la vida hay que hacerlo". Entre risas y diversión, el grupo recorrió las calles de la ciudad en la limusina, celebrando la última vez que Cande estaría soltera antes de dar el gran paso hacia el matrimonio.
Además de los disfraces, otro momento muy emotivo fue cuando Cande posó con un vestido de novia sexy, emocionada por la ocasión: “Voy a llorar, es la primera vez que estoy vestida de novia, me pusieron hasta velo”, expresó la modelo. "¿Cuántas veces me vestí de novia para producciones? Entre 80 y 20 mil, pero esta es la vez que es en serio que estoy de novia", añadió entre risas. A pesar de haber vivido numerosas sesiones de fotos como modelo, esta fue la primera vez que realmente se sintió como una novia.
Un día lleno de sorpresas y emociones
La noche, que estuvo cargada de emociones y sorpresas, fue organizada por sus amigas más cercanas, incluyendo a Agustina Echegoyen, quien se encargó de darle el toque final a la celebración. “Fue todo muy power, Cande no se imaginaba nada y con Agustina lo dimos todo para que la reina tenga la despedida que se merece”, explicó Jiménez, otra de las amigas de Cande, en un posteo en las redes sociales. "Agradecemos al hotel que nos recibió increíble", agregó, asegurando que todo el evento fue un éxito rotundo.
Cande, en su cuenta de Instagram, dejó claro que la despedida fue mucho más que un simple festejo. “Sé que ustedes quieren saber y ver todo, las conozco. Ahora les muestro más, fue muy mega todo, pasaron muchas cosas y algunas no se las puedo contar”, comentó la modelo, anticipando que aún quedaban secretos por revelar. Sin embargo, las imágenes que ya compartió demuestran que la despedida de soltera fue un evento “nivel épica”, como la misma Cande lo definió.
La emoción de Cande Ruggeri: un momento inolvidable
La despedida de soltera de Cande Ruggeri no solo fue un evento lleno de diversión, sino también un momento significativo en su vida. “Primera despedida de soltera nivel épica. No puedo amarlas más, gracias por esto”, expresó la modelo, agradecida por el amor y la compañía de sus amigas. Este tipo de eventos, tan cargados de emoción y significado, marcan un antes y un después en la vida de muchas personas, y en el caso de Cande, este momento será recordado como uno de los más especiales en su camino hacia el matrimonio con Nicolás Maccari.
El evento también estuvo marcado por el cariño que Cande siente por sus amigas, quienes no solo la acompañaron en esta celebración, sino que también han sido parte fundamental en su vida. Las redes sociales estallaron con las imágenes y videos que la modelo compartió, dejando en claro lo importante que fue este día para ella y cómo disfrutó cada momento, desde la limusina hasta el vestido de novia.
Con la boda a la vuelta de la esquina, Cande Ruggeri se mostró feliz y emocionada por el futuro que está por comenzar junto a Nicolás. Su despedida de soltera será sin duda uno de los recuerdos más felices de su vida. (Con información de Ciudad Magazine)