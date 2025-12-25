 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Espectáculos

Así festejaron los jugadores de Argentina la Navidad 2025

Entre pijamas navideños, árboles iluminados y mensajes de agradecimiento, los campeones del mundo compartieron cómo celebraron la Nochebuena tras un año intenso, marcado por títulos y competencia permanente.

25 de Diciembre de 2025
Así festejaron los jugadores de Argentina la Navidad 2025
Así festejaron los jugadores de Argentina la Navidad 2025

Entre pijamas navideños, árboles iluminados y mensajes de agradecimiento, los campeones del mundo compartieron cómo celebraron la Nochebuena tras un año intenso, marcado por títulos y competencia permanente.

Lejos de los estadios, los entrenamientos y la presión del calendario internacional, los jugadores de la Selección Argentina mostraron su costado más íntimo en Navidad. A través de sus redes sociales, varios integrantes del plantel campeón del mundo publicaron imágenes junto a sus familias, en celebraciones simples, hogareñas y cargadas de afecto.

 

Los hijos del Dibu Martínez

Dibu Mart&iacute;nez y su familia
Dibu Martínez y su familia

Como ya es costumbre, Instagram fue la vidriera elegida para abrir una ventana a la intimidad de los futbolistas. Pijamas combinados, niños como protagonistas, mascotas que también dijeron presente y mensajes breves, pero sentidos, marcaron el tono general de los posteos. Un contraste marcado con la exigencia diaria que viven durante la temporada.

 

En algunas imágenes se los vio celebrando en Europa, en otras en Argentina o disfrutando de unos días de descanso en destinos cálidos. Lo común fue el mensaje: tiempo para los suyos, agradecimiento por el año vivido y energía renovada para lo que viene. Tras un 2025 cargado de competencia, la Navidad funcionó como una pausa necesaria.

Nicolás Tagliafico

Las publicaciones no tardaron en multiplicar reacciones y comentarios de los hinchas, que celebraron ver a sus ídolos en un contexto cotidiano, lejos del foco competitivo. Una postal distinta, pero cada vez más habitual, de un plantel que mantiene intacto el vínculo con la gente también fuera de la cancha.

 

Entre luces, abrazos y sonrisas, la Selección Argentina cerró el año como lo empezó: unida. Y con la mirada puesta en el Mundial 2026 y los próximos desafíos que traerá el calendario, pero primero, con tiempo para lo más importante.

Lautaro Mart&iacute;nez
Lautaro Martínez

Ángel Di Maria

Temas:

Argentina Mundial jugadores
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso