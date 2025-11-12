Andrés Calamaro estará el domingo en Paraná: “llegamos con ganas de hacer un concierto fulminante”

El legendario músico argentino Andrés Calamaro regresará a Paraná el próximo domingo 16 de noviembre, donde ofrecerá un espectáculo de gran escala en el Estadio Mundialista de Sóftbol. El evento es organizado por Límite Producciones Argentina.

La presentación forma parte de su “Agenda 2025 Tour”, una gira nacional que viene colmando escenarios en distintas provincias y que promete ser uno de los eventos musicales más convocantes del año en la capital entrerriana.

Con una puesta en escena de alto nivel, un sonido renovado y un repertorio que atraviesa todas sus etapas artísticas, el artista adelantó detalles de este presente en la ruta, la conexión con el público y las sensaciones que le provoca volver a la ciudad después de tres años.

Un presente activo y entusiasta sobre los escenarios

Calamaro llega a Paraná tras presentarse en el sur del país y luego de un extenso recorrido internacional. En diálogo con Elonce, expresó cómo vive este momento en plena actividad. “Esperando con alegría el siguiente recital”, aseguró, dejando ver que la motivación por salir a tocar se mantiene tan vigente como siempre.

Consultado sobre qué impulsa a un artista de su trayectoria a seguir girando con idéntica energía, el músico fue contundente. “No tengo plan B. Soy músico, tocar es el trayecto, intento mejorar en cada recital, me gusta ensayar y es el mejor trabajo del mundo”, afirmó.

El tour lo encuentra en una etapa de experimentación controlada, revisando canciones clásicas, incorporando nuevas versiones y afinando un sonido que él mismo describe como “mejorado”.

La mezcla generacional, un motor para seguir

Uno de los fenómenos que más sorprende en los recitales de Andrés Calamaro es la convivencia entre generaciones: fanáticos que lo siguen desde hace décadas, jóvenes que descubrieron sus canciones en los últimos años y familias enteras que comparten la experiencia.

Para el artista, esa mezcla es una de las claves de su vigencia. “Estupendamente; soy músico hace muchos años y asumir que gustar a un público más joven nos permite seguir de gira con sensaciones parecidas a las de siempre o mejores. Sin abonarnos a la nostalgia”, sostuvo a Elonce.

Esta amplitud de público permite que los conciertos mantengan la frescura, sin caer en una repetición automática de sus hits.

Paraná, un regreso con expectativas

Calamaro tocó por primera vez en Paraná hace tres años y fue uno de los recitales más celebrados del período postpandemia. Ahora regresa, según él mismo reconoció, con una conexión particular con la región. “Me encantan las provincias fluviales, la Mesopotamia que se recuesta en los ríos Paraná y Uruguay. Vamos felices a Entre Ríos a venerar la estatua del Yacaré”, expresó entre risas.

Y agregó: “Voy a los litorales hace muchos años y ahora repetimos en Paraná con ilusión y ganas de hacer un concierto fulminante”.

El desafío de elegir un repertorio tan vasto

El artista reconoció que elegir las canciones de una gira es un trabajo arduo. “Este año ensayamos, volvimos mejorados del primer tramo de la gira que fue arduo en kilómetros. Mejoramos el concierto y a veces cambiamos alguna canción o el orden del repertorio”, detalló.

Aunque algunas canciones parecen inamovibles, Calamaro aseguró que no se siente preso de sus propios clásicos. “Estoy reconciliado con las canciones que tocamos. Me alegro de tener canciones como Paloma, Flaca, Sin Documentos o Crímenes Perfectos. Las gozamos y siempre podemos dejar alguna afuera, pero este año repasamos las que el público prefiere”, dijo a Elonce.

Entre discos, colaboraciones y un espejo sonoro diverso

Ante la pregunta sobre qué disco lo define hoy, su respuesta fue tan amplia como su discografía:

“Distintas cosas de distintos discos… me gustan colaboraciones con otros artistas y algunas grabaciones privadas que no están en la discografía. Entre todos hay un rompecabezas de sonidos que me retratan”, reflexionó.

Un show que marca la agenda cultural

Con entradas en plena demanda y expectativa creciente, el recital de Andrés Calamaro se perfila como uno de los eventos más importantes del año en Paraná. Un encuentro que reúne generaciones, clásicos inoxidables, nuevas versiones y el magnetismo intacto de uno de los artistas fundamentales de la música argentina.

La capital entrerriana se prepara para recibirlo una vez más, esta vez con un tour que ya dejó huella en múltiples ciudades del país y que promete un concierto “fulminante”, tal como adelantó el propio Calamaro.

El show contará con patio gastronómico, estacionamiento y un espacio cómodo para disfrutar en familia. Las puertas se abrirán a las 19, el espectáculo comenzará a las 21 y finalizará alrededor de las 23:30.

Las entradas tienen venta presencial en Experiencia Random (calle Cervantes 170), el bar Maipú y también de manera online con financiación en tres y seis cuotas a través del Banco de Entre Ríos.