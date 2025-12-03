La entrerriana Aldana Masset, candidata a Miss Universo, brilló en la gala de los Personajes del Año

REDACCIÓN ELONCE
Aldana Masset, Miss Universo Argentina 2025, fue reconocida como uno de los Personajes del Año en la gala por el 60 aniversario de Revista GENTE, celebrada en el Faena Art Center. La modelo y activista deslumbró con un vestido rosa de Marcelo Zanek.
Por motivo del 60 aniversario de Revista Gente, se celebró uno de los eventos más esperados del año en la emblemática alfombra roja del Faena Art Center en Buenos Aires. Aldana Masset, Miss Universo Argentina 2025, fue una de las grandes protagonistas de la noche al ser reconocida como uno de los Personajes del Año por la revista. En esta ocasión tan especial, Masset deslumbró con un vestido largo y rosa, diseñado por el destacado Marcelo Zanek, que combinó elegancia y sofisticación mientras llevaba con orgullo la banda de Miss.
La gala, realizada en uno de los espacios más exclusivos del país, reunió a figuras de la farándula, el espectáculo y el ámbito cultural argentino. El Faena Art Center, con su ambiente único y lujoso, fue el escenario ideal para este evento de alto nivel. Allí, Masset no solo brilló por su presencia y su estilo, sino también por el poderoso mensaje de inclusión y aceptación personal que transmite, especialmente después de compartir su experiencia con la alopecia, una condición que enfrenta con valentía.
“Lo que brilla no es la corona, sino las acciones que la sostienen”, expresó Aldana en una de sus intervenciones más emotivas, reafirmando que la verdadera belleza radica en la autenticidad y la fortaleza interna.
De Valle María al mundo: la trayectoria de una joven empoderada
Aldana Masset, oriunda de Valle María, ha recorrido un largo camino desde sus inicios como modelo a sus recientes logros en el mundo de la belleza. Además de ser Miss Universo Argentina 2025, la joven ha demostrado ser una figura multifacética, que ha conquistado los escenarios no solo como modelo, sino también como cantante, activista y referente en la lucha contra los estándares de belleza tradicionales.
Antes de ser elegida para representar a Argentina en Miss Universo 2025, Aldana formó parte de la banda Agapornis, lo que le permitió ganar notoriedad en el mundo de la música. Sin embargo, fue su participación en el certamen internacional lo que la consolidó como una de las figuras más relevantes en el ámbito de la belleza y la moda.
Marcelo Zanek: el diseñador que captó la esencia de Aldana Masset
El vestido que Aldana Masset lució en la gala de Revista GENTE fue diseñado por Marcelo Zanek, un talentoso diseñador argentino que se destacó por crear una pieza que reflejaba la esencia de la joven modelo. Con un corte sofisticado, un color rosa vibrante y detalles de alta costura, el vestido fue el toque perfecto para resaltar la belleza y empoderamiento de Aldana en esta noche tan especial.
Zanek ha vestido a numerosas personalidades del espectáculo. El diseño de Aldana no solo fue visualmente impactante, sino que también simbolizó el mensaje de autoconfianza y autenticidad que Masset ha promovido durante su carrera.