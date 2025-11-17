Afirman que Jésica Cirio tiene nuevo novio y revelaron quién es

Versiones mediáticas aseguraron que Jésica Cirio inició una relación con un empresario. Según los rumores, la modelo fue vista junto a él en distintos encuentros y ambos compartieron un viaje reciente.
Jésica Cirio volvió a estar en el centro de la escena mediática luego de que trascendiera que estaría iniciando una nueva relación. Según revelaron en el programa Infama (América TV), la modelo fue vista “a los besos” con un empresario durante una fiesta realizada en el reconocido Hotel Faena, en Puerto Madero.
La información surgió en medio de un período de bajo perfil para Cirio, tras su mediática separación de Elías Piccirillo, hoy detenido. Sin embargo, las imágenes y testimonios que llegaron al ciclo televisivo reactivaron el interés sobre su vida sentimental.
La identidad del empresario
En Infama, Marcela Tauro y su panel describieron detalles exclusivos sobre el hombre que habría conquistado a la modelo. Según confirmaron, se trata de Nicolás Trombino, un empresario de 35 años, propietario de una cadena de supermercados mayoristas y con vínculos comerciales en el sector público.
“Él tiene 35 años, vive en Puerto Madero y tiene un hijo adolescente. Le dicen Niki y es proveedor de alimentos al Estado”, afirmó la periodista Laura Ubfal durante la emisión, al aportar información precisa sobre el empresario.
Cómo se conocieron
En el programa también detallaron que el vínculo entre Cirio y Trombino surgió a través de amigos en común. Desde entonces, ambos habrían comenzado a compartir encuentros frecuentes en la zona de Puerto Madero, donde reside el empresario.
Ubfal profundizó sobre la relación y sostuvo: “Él es rubio de ojos claros, muy fachero. Ella está muy enamorada, él es de muy buena posición económica y tiene un perfil bajo, muy trabajador”.
Un viaje reciente que reforzó las versiones
De acuerdo con la información difundida, la relación tendría varias semanas. Inclusive, ambos habrían realizado un viaje juntos fuera del país. “Hace tres semanas estuvieron en Punta del Este, muy románticos”, precisó Ubfal en Infama, reforzando la versión de que el vínculo sentimental estaría más que consolidado.
Aunque ni Cirio ni Trombino se pronunciaron públicamente, las versiones crecieron en las últimas horas y los rumores de romance tomaron fuerza en el ambiente del espectáculo. Según el panel de América TV, el vínculo avanzaría con solidez, pese a la reserva que ambos intentan mantener. (Fuente: NA)