Abel Pintos reveló sus dudas sobre su voz, habló de su familia y el dinero que gana

El cantante confesó en a Mirtha Legrand que durante años no se sentía cómodo con su registro. Además, se refirió a su familia. Pintos tambien reveló detalles sobre sus ingresos y su estrategia de inversión.
Abel Pintos fue uno de los invitados a La Noche de Mirtha y sorprendió a todos al confesar que hasta hace unos años no le gustaba su propia voz. “No me gustaba cómo cantaba, recién en 2015 pude encontrar la forma de voz que me identifica”, afirmó.
Según pudo constatar la Agencia Noticias Argentinas, el cantante aseguró que, pese a contar con un registro de tenor privilegiado, se sintió inseguro respecto a su manera de cantar. “Me llevó muchos años ser el cantante que quería ser. Me gusta escuchar los primeros discos porque siento que tienen una linda energía, pero no me gusta mi voz”, explicó.
De cantante a inversor estratégico
Por otra parte, Mirtha se mostró sorprendida por la cantidad de espectadores que asisten a los conciertos del artista. “La última vez en River tuvimos 40 mil personas en cada función”, aseguró Pintos. Ante esta cifra, la conductora no dudó en destacar a los fanáticos del cantante. “A mí me sorprende que todos se saben las canciones, es impresionante”, comentó.
Después de hablar sobre sus exitosas presentaciones en River Plate con cuarenta mil personas por función y un festival en Neuquén ante doscientos cincuenta mil espectadores, Mirtha Legrand lanzó la pregunta que solo ella se anima a preguntar: “¿Y ganás muy bien? A ver...”. La respuesta de Abel Pintos fue breve pero contundente: “Sí”.
Sin embargo, la conductora no se conformó y profundizó: “Ajá. ¿Vivís bien?”. Fue entonces cuando el cantante bahiense se sinceró sobre su realidad económica y financiera. “Sí, vivo bien. Invierto mucho, este, como me diversifico mucho”, reveló el cantante, dejando entrever una faceta poco conocida de su vida: la de inversor estratégico.
El recorrido de Abel Pintos
La confesión llegó en medio de una distendida conversación donde el músico también compartió detalles de su trayectoria internacional. Reconoció que le fue “muy bien con un par de canciones” en España, aunque admitió que desde 2018 no visita ese país. “Me llevó mucho tiempo que mi música llegue a otros países”, confesó con humildad.
Sobre su familia, Abel mostró profunda gratitud: “Mi familia... feliz. Mi familia le sigue apoyando como el primer día”. También destacó la colaboración con su hermano mayor Ariel, con quien compone y produce: “Toca la guitarra, componemos juntos y hemos hecho producción de discos también juntos”.
Finalmente, el periodista Gastón Recondo, también invitado al programa, se declaró fanático de Pintos y reveló que asiste con su familia a cada show. “Todos los años se supera, cada vez va más gente a verlo en los conciertos. Yo me declaro fan. Voy con mi mujer y mi hija cada vez que puedo”, concluyó. (Fuente: ElTrece-NA).