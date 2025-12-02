A Luciana Salazar le consultaron por un supuesto romance con Messi y su respuesta fue enigmática

REDACCIÓN ELONCE
La modelo reconoció su pasado con un cantante mexicano, pero ante la consulta por Lionel Messi respondió con un enigmático “no puedo contestar”.
Luciana Salazar volvió a ser el centro de la atención mediática luego de una entrevista en la que abordó dos de los temas más comentados en su vida privada: su relación con Lionel Messi y su vínculo con el cantante Luis Miguel. La entrevista, realizada por Revista Caras, fue directa y sin rodeos, con la periodista preguntando sobre algo que desde hace años ha generado especulaciones, pero que hasta ahora no había sido confirmado: “¿Estuviste en algún momento, cuando la relación de su novia se había dispersado, con Lionel Messi?”.
La respuesta de Salazar, aunque breve, no pasó desapercibida: “No puedo contestar”, dijo con evidente incomodidad. Este silencio cargado de misterio reavivó los rumores sobre la supuesta relación entre ambos, algo que nunca se había confirmado ni desmentido. A pesar de la evasiva, su respuesta fue suficiente para volver a poner en debate el tema.
El romance con Luis Miguel: una historia confirmada
Sin embargo, cuando el tema de conversación cambió y se dirigió hacia otro de los grandes nombres en su historial amoroso, Salazar no dudó en ser más explícita. Esta vez, la modelo fue clara y rotunda al hablar de su relación con el cantante mexicano Luis Miguel, un tema que había mencionado en entrevistas pasadas, pero que nunca había confirmado de manera tan directa. “Sí, estuve con él”, afirmó, dejando atrás cualquier tipo de misterio en torno a su vínculo con el artista.
Aunque Salazar evitó entrar en detalles sobre su historia con Luis Miguel, fue tajante en afirmar que no le gusta exponer aspectos íntimos de su vida personal. “No me gusta hablar de esos detalles”, aseguró, dejando entrever que, a pesar de la confirmación, prefiere mantener el respeto por la privacidad de su pasado amoroso. Con esta declaración, Luciana reafirma su cercanía con el cantante mexicano, un romance que, a pesar de los años, sigue siendo uno de los más comentados.
(Con información de CiudadMagazine)