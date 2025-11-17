 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Economía ATER

Vence el pago de la última cuota del Impuesto Automotor

17 de Noviembre de 2025
Impuesto Automotor
Impuesto Automotor

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) recuerda a los contribuyentes que el pago de la última cuota del Impuesto Automotor vence hoy (17/11/2025) y mañana (18/11/2025).

 

Este año, el Impuesto Automotor pudo abonarse en cinco cuotas, sin modificación del monto total a pagar. Esta medida, enmarcada en la Reforma Tributaria, distribuyó el mismo importe en un plazo más extendido, facilitando el cumplimiento fiscal, brindando mayor previsibilidad y acompañando al contribuyente con una carga tributaria más accesible.

 

Desde el organismo, se recuerda a la comunidad que la Agenda de Vencimientos está siempre actualizada y disponible en el sitio web oficial de de ATER.

 

Vencimientos noviembre 2025

Medios de pago

 

En el marco del proceso de modernización y digitalización de los servicios, se recuerda que la emisión de boletas es exclusivamente digital.

 

Adhesión: la adhesión es simple, gratuita y rápida, y puede realizarse en línea.

 

Consulta web: la Boleta Digital puede consultarse, descargarse o imprimirse desde www.ater.gob.ar, o verificarse el estado de deuda en el portal ARCA a través del Domicilio Fiscal Electrónico (DFE).

 

Formas de Pago

 

Online: PlusPagos.com o su aplicación móvil; Home Banking (Red Link o Banelco) utilizando el código electrónico de pago o los VEP/VPA/VCD generados desde ATER y ARCA.

 

QR: disponible desde el Botón de Pago en el portal institucional, para abonar desde cualquier billetera virtual.

 

Débito Automático: adhesión a débito en cuenta bancaria o tarjeta de crédito, con descuento automático en la fecha de vencimiento.

 

Presencial: presentando DNI, número de partida/dominio o CUIT (para personas jurídicas) en cualquier sucursal de Entre Ríos Servicios o Plus Pagos Servicios. También en cajeros automáticos.

Temas:

Impuesto Automotor ATER
