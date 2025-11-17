Vence el pago de la última cuota del Impuesto Automotor

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) recuerda a los contribuyentes que el pago de la última cuota del Impuesto Automotor vence hoy (17/11/2025) y mañana (18/11/2025).
Este año, el Impuesto Automotor pudo abonarse en cinco cuotas, sin modificación del monto total a pagar. Esta medida, enmarcada en la Reforma Tributaria, distribuyó el mismo importe en un plazo más extendido, facilitando el cumplimiento fiscal, brindando mayor previsibilidad y acompañando al contribuyente con una carga tributaria más accesible.
Desde el organismo, se recuerda a la comunidad que la Agenda de Vencimientos está siempre actualizada y disponible en el sitio web oficial de de ATER.
Vencimientos noviembre 2025
Medios de pago
En el marco del proceso de modernización y digitalización de los servicios, se recuerda que la emisión de boletas es exclusivamente digital.
Adhesión: la adhesión es simple, gratuita y rápida, y puede realizarse en línea.
Consulta web: la Boleta Digital puede consultarse, descargarse o imprimirse desde www.ater.gob.ar, o verificarse el estado de deuda en el portal ARCA a través del Domicilio Fiscal Electrónico (DFE).
Formas de Pago
Online: PlusPagos.com o su aplicación móvil; Home Banking (Red Link o Banelco) utilizando el código electrónico de pago o los VEP/VPA/VCD generados desde ATER y ARCA.
QR: disponible desde el Botón de Pago en el portal institucional, para abonar desde cualquier billetera virtual.
Débito Automático: adhesión a débito en cuenta bancaria o tarjeta de crédito, con descuento automático en la fecha de vencimiento.
Presencial: presentando DNI, número de partida/dominio o CUIT (para personas jurídicas) en cualquier sucursal de Entre Ríos Servicios o Plus Pagos Servicios. También en cajeros automáticos.