 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Economía Turismo

Vacaciones 2026: cómo acceder al plan de descuentos y financiación del Banco Nación

El Banco Nación anunció beneficios exclusivos para el verano 2026, con cuotas sin interés y reintegros en hotelería, gastronomía, transporte y turismo nacional.

22 de Noviembre de 2025
Vacaciones.
Vacaciones. Foto: Archivo Elonce.

El Banco Nación anunció beneficios exclusivos para el verano 2026, con cuotas sin interés y reintegros en hotelería, gastronomía, transporte y turismo nacional.

El Banco Nación presentó su plan de descuentos y financiación para el verano 2026, con el objetivo de impulsar el turismo dentro del país y ofrecer facilidades de pago a sus clientes. La entidad bancaria incluyó beneficios que abarcan desde hotelería y gastronomía hasta pasajes y alquiler de vehículos, aplicables a pagos realizados con tarjetas Visa y Mastercard mediante la billetera digital MODO BNA+.

 

Entre las principales opciones de financiación se destacan las cuotas sin interés: agencias de viajes podrán ofrecer 6, 9 y 12 cuotas, alquiler de autos 6 y 12 cuotas, y vuelos nacionales a través de Aerolíneas Argentinas o Despegar 6 cuotas sin interés. Además, el Tren Solar de la Quebrada también está incluido en la promoción con 6 cuotas. Todas estas facilidades tienen un costo financiero total (CFTEA) del 0,00%.

 

El programa no solo ofrece cuotas sin interés, sino también reintegros y descuentos que varían según el rubro. Hoteles y hosterías cuentan con un 10% de descuento y 6 cuotas sin interés; balnearios, también con un 10% de descuento y 6 cuotas; mientras que restaurantes adheridos al Camino Gastronómico ofrecen un 20% de reintegro, con tope de $10.000 al pagar con QR de MODO BNA+.

 

Foto: Archivo.
Foto: Archivo.

 

Cómo se aplican los beneficios y condiciones

 

Los beneficios del Banco Nación se reflejarán como ajustes de crédito en los resúmenes de cuenta de los clientes. Aunque muchos reintegros no tienen tope, la entidad recomienda revisar las bases y condiciones de cada promoción, ya que algunos descuentos pueden estar sujetos a límites semanales o mensuales.

 

 

Los reintegros también incluyen visitas a Parques Nacionales y pasajes nacionales, con 10% de reintegro y 3 cuotas sin interés, lo que refuerza el objetivo de fomentar el turismo sostenible y de cercanía. De esta manera, el plan del BNA no solo apunta a los destinos tradicionales, sino también a experiencias culturales y naturales en todo el país.

 

El plan estará vigente durante toda la temporada de verano 2026, pero con especial foco en los meses de mayor demanda, buscando estimular el movimiento económico y garantizar que las familias argentinas puedan acceder a vacaciones accesibles y con facilidades de pago. (Con información de NA)

Temas:

Verano 2026 vacaciones Banco Nación
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso