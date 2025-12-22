El impacto del contrabando: uno de cada tres celulares vendidos en Argentina ingresa de manera ilegal

Cerca de tres millones de celulares que se comercializaron este año en Argentina fueron ingresados de contrabando. La industria advirtió por la pérdida de empleo y la caída de la recaudación.
El contrabando de celulares se consolidó como uno de los principales problemas que enfrenta la industria electrónica en la Argentina. De acuerdo a cifras difundidas por la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), uno de cada tres teléfonos móviles que se activaron en el país ingresó de manera ilegal.
Según el relevamiento, sobre un total estimado de 9,4 millones de equipos vendidos durante el año, alrededor de tres millones habrían sido importados en forma irregular. En promedio, ingresaron al país más de 55.000 celulares de contrabando por semana, una modalidad que, según el sector, se incrementó de manera sostenida en los últimos dos años.
El fenómeno se dio en un contexto complejo para la industria nacional. Un informe reciente del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA) indicó que el 21% de las empresas redujo su dotación de personal y que se intensificaron medidas como la reducción de turnos y las suspensiones ante la caída de la producción. Además, la demanda interna se consolidó como la principal preocupación para el 40% de las firmas relevadas.
Desde la UIA advirtieron que en el país se pierden más de 1.500 puestos de trabajo industriales por mes y recordaron que el 50% de la actividad industrial se concentra en el Gran Buenos Aires. En ese marco, el contrabando apareció como un factor adicional que profundizó las dificultades del sector.
En el caso puntual de los celulares, el problema no estuvo vinculado a la fabricación o al ensamble, sino a la importación ilegal. Afarte señaló que una parte significativa de los equipos que se venden en el mercado local no cuenta con los controles ni los tributos correspondientes. En el sector estimaron que la mayoría de los dispositivos ingresados de contrabando son de origen chino.
El mercado argentino de teléfonos móviles estuvo liderado por Samsung, con el 45% de participación, seguido por Motorola con el 38%, mientras que el resto se repartió entre distintas marcas, entre las que se destacó Xiaomi. Precisamente, desde el sector señalaron que las marcas chinas resultaron especialmente afectadas por la importación ilegal de equipos similares a los que se comercializan de manera formal.
Fuentes oficiales indicaron que se sospechó que gran parte de los celulares ingresaron al país a través de Paraguay y que, al analizar las activaciones, se detectó que esos dispositivos estaban originalmente destinados a mercados como Estados Unidos, Paraguay, Bolivia y Chile. Una vez en la Argentina, la comercialización se realizó en distintos locales, aunque el principal canal de venta habría sido a través de plataformas digitales.
La magnitud del problema llevó a la UIA a conformar una mesa de trabajo específica para analizar el contrabando, donde los celulares ocuparon un lugar central junto con otros rubros como el tabaco, la cerveza y el calzado. En lo que va del año se realizaron denuncias que derivaron en allanamientos y secuestros de mercadería.
“Hubo varios operativos tanto de Gendarmería como Prefectura, de patrullaje de frontera y estos procedimientos reflejan la existencia de operaciones grandes”, aseguró una fuente oficial. “El contrabando, además, afecta la recaudación fiscal”, agregó.
Entre abril y septiembre se concretaron 26 allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana, donde se secuestraron más de 750 celulares, 230 relojes inteligentes y 330 cargadores. Desde la UIA remarcaron que esta práctica generó distorsiones de precios, pérdida de empleo formal y una fuerte caída de ingresos tributarios.
La problemática también fue seguida de cerca por los gremios. “Estamos viviendo un proceso económico y político en nuestro país que va en contra de los intereses de los trabajadores. Es un modelo que genera apertura indiscriminada de importaciones, rompe nuestra matriz productiva, cierra nuestras empresas y se pierden miles de trabajos a diario”, sostuvo Cristian Jerónimo, uno de los secretarios generales de la CGT.
En contraste, datos oficiales del Indec mostraron una baja en los niveles de desempleo, incluso en el conurbano bonaerense. Especialistas explicaron que parte de los trabajadores industriales que perdieron su empleo se reconvirtieron rápidamente en actividades de servicios, muchas veces como monotributistas vinculados a aplicaciones de transporte o tareas informales. (Clarín)