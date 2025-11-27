Trigo: proyectan una cosecha récord de 25,5 millones de toneladas en la campaña 2025/26

La Bolsa de Cereales ajustó al alza sus estimaciones gracias a los mejores rindes y las condiciones climáticas favorables. Se superaría el récord previo de 2021/22.
La campaña de trigo 2025/26 podría marcar un hito histórico para la Argentina, con una cosecha récord de 25,5 millones de toneladas, según las últimas proyecciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BdeC). Este volumen representa un notable incremento respecto al récord previo de 22,4 millones de toneladas alcanzado en la campaña 2021/22. La proyección revisada al alza responde a los excelentes rindes obtenidos hasta el momento, que superan las expectativas iniciales a medida que avanza la cosecha.
De acuerdo con el último informe de la BdeC, las labores de cosecha ya cubren el 33,9% del área sembrada y continúan mostrando resultados muy positivos. Los productores de trigo han destacado que las condiciones climáticas de este ciclo han sido muy favorables, con lluvias abundantes en las principales zonas productoras, lo que contribuyó a un desarrollo óptimo del cultivo. Esta mejora en los rendimientos es clave para alcanzar las estimaciones más altas de producción, que podrían superar incluso los 24 millones de toneladas inicialmente proyectados.
Condiciones climáticas ideales y aumento de rendimientos
Las lluvias que se registraron en los últimos meses en las principales regiones productivas de Argentina, como la zona pampeana, jugaron un papel determinante en el crecimiento de los cultivos de trigo. Estos factores climáticos favorables han permitido que los rendimientos de las hectáreas sembradas superen las expectativas de los productores, quienes, en un inicio, eran más cautelosos con sus proyecciones debido a la incertidumbre climática. Sin embargo, los datos actuales revelan que el cultivo se encuentra en excelente estado, lo que ha motivado el ajuste de las estimaciones al alza.
El impacto de una cosecha récord de trigo no solo es relevante para los productores argentinos, sino también para la economía del país. Argentina es uno de los principales exportadores mundiales de trigo, y una producción de esta magnitud fortalecería su posición en los mercados internacionales. La demanda de trigo, tanto para el consumo interno como para la exportación, se verá favorecida por el volumen de la cosecha, lo que podría contribuir positivamente a las exportaciones agroindustriales de Argentina en un año clave para el sector.
Progreso en otros cultivos: soja y maíz
Mientras tanto, la siembra de soja 2025/26 avanza con algunas demoras debido a la humedad excesiva en algunas zonas del país, especialmente en el centro de la provincia de Buenos Aires. Según el informe de la BdeC, la siembra de soja ya alcanzó el 36% de las 17,6 millones de hectáreas proyectadas para esta campaña. El exceso de humedad en algunas regiones ha retrasado las tareas, pero los productores continúan trabajando para completar la siembra dentro de los plazos previstos.
En cuanto al maíz, el avance de la siembra es más firme. Se han sembrado ya el 39,3% de las 7,8 millones de hectáreas proyectadas, y los cultivos se encuentran en muy buen estado. Un dato alentador es que el 82% de las áreas sembradas presentan condiciones entre buenas y excelentes, lo que indica un inicio de campaña favorable para este cultivo. El maíz, al igual que el trigo y la soja, es una de las principales exportaciones agroindustriales de Argentina.
Impulso al complejo agroexportador argentino
Con la proyección de una cosecha récord de trigo y el avance positivo de otros cultivos como la soja y el maíz, Argentina continúa consolidándose como uno de los mayores productores y exportadores de productos agrícolas del mundo. El trigo, en particular, representa un impulso clave para el complejo agroexportador, que juega un papel crucial en la economía del país.
Argentina se mantiene como el principal exportador mundial de aceite y harina de soja, y ocupa el tercer puesto en ventas globales de maíz. Con esta nueva estimación récord para el trigo, el país reafirma su potencial como proveedor global de productos agroindustriales, lo que podría traer consigo importantes beneficios económicos, tanto para los productores como para las arcas del Estado. (Con información de Ámbito)