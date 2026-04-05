Tres bancos ofrecen créditos personales de $10 millones: tasas, plazos y requisitos

REDACCIÓN ELONCE
Tres bancos ofrecen créditos personales de hasta $10.000.000 con condiciones diferentes. Las propuestas varían en tasas, plazos y sistemas de actualización según cada entidad. Los detalles.
Créditos de $10 millones: tasas y requisitos. Los préstamos personales de $10.000.000 en Argentina se consolidaron como una herramienta clave para acceder a financiamiento inmediato, con propuestas diferenciadas entre entidades bancarias en cuanto a tasas, plazos y requisitos.
Banco Patagonia, Galicia y Macro ofrecen líneas de crédito con condiciones particulares. La principal diferencia radica en el sistema de actualización: mientras Patagonia y Macro mantienen cuotas fijas tradicionales, Galicia trabaja con préstamos UVA, ajustados por inflación.
Esta diversidad permite a los clientes elegir entre estabilidad en las cuotas o un esquema inicial más accesible con variaciones a lo largo del tiempo.
Banco Patagonia: cuotas fijas y gestión digital
El Banco Patagonia ofrece préstamos de hasta $50.000.000, con plazos de devolución de hasta 60 meses. La línea de $10.000.000 es una de las más demandadas por los usuarios.
El sistema de amortización es francés, con cuotas fijas que incluyen capital, intereses e impuestos. Las tasas parten de 110% TNA y el Costo Financiero Total supera el 250% anual.
La solicitud puede realizarse de manera online o presencial, con validación de identidad y evaluación crediticia previa.
Banco Galicia: préstamos UVA con ajuste por inflación
Por su parte, el Banco Galicia ofrece préstamos personales UVA de hasta $10.000.000, con un plazo máximo de 12 meses. Este sistema ajusta las cuotas según la inflación.
Las tasas iniciales son más bajas que en los préstamos tradicionales, aunque el valor final depende de la evolución del índice inflacionario.
Para acceder, se requiere ser cliente del banco, contar con ingresos mínimos y operar mediante canales digitales.
Banco Macro: tasas variables según perfil
El Banco Macro ofrece créditos de hasta $32.000.000, con plazos que también alcanzan los 60 meses. La línea de $10.000.000 está disponible para clientes con ingresos acreditados.
Las tasas varían según el perfil del solicitante, con valores que oscilan entre el 63% y el 83% TNA.
El acceso requiere presentar documentación que acredite ingresos y superar la evaluación crediticia del banco.
Diferencias clave entre las opciones
Las tres propuestas muestran diferencias significativas. Mientras Patagonia y Macro ofrecen previsibilidad con cuotas fijas, Galicia apuesta por un esquema más flexible pero sujeto a la inflación.
En todos los casos, el acceso está condicionado a la capacidad de pago del solicitante y a los requisitos específicos de cada entidad.
De este modo, los préstamos personales continúan siendo una alternativa vigente en el sistema financiero argentino, aunque con condiciones que exigen un análisis detallado antes de su contratación.