Economía

Trabajadores de la carne cerraron acuerdo salarial superior al 8%

Los trabajadores de la carne acordaron una paritaria con el sector empresario para el período que va de noviembre 2025 a febrero 2026, que abarca incrementos salariales para todas las plantas de procesamiento del país.

26 de Noviembre de 2025
Los trabajadores de la carne acordaron una paritaria con el sector empresario para el período que va de noviembre 2025 a febrero 2026, que abarca incrementos salariales para todas las plantas de procesamiento del país.

Los trabajadores de la carne acordaron una paritaria con el sector empresario para el período que va de noviembre 2025 a febrero 2026, que abarca incrementos salariales para todas las plantas de procesamiento del país y que en conjunto supera el 8 por ciento.

 

La Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina (FESITCARA), confirmó que el acuerdo se inicia con un aumento salarial de 2,5% para noviembre, y fue refrendado por el titular del gremio, Gabriel Vallejos.

 

Según el acuerdo los incrementos salariales para el mencionado cuatrimestre son de 2,5 % para noviembre, 2 % para diciembre, 1,8 % para enero y 1,7% para febrero.

 

 

La Federación de la Carne acordó además que los trabajadores seguirán cobrando una suma fija de 20.000 pesos mensuales en concepto de presentismo en el trimestre diciembre-enero.

 

En tanto, cabe recordar que la FESITCARA viene de firmar en el inicio de la segunda mitad del año un acuerdo paritario con cifras del 1,9% en julio, 1,9% en agosto, 1,9% en septiembre y 1% en octubre.

 

La Federación puso de relieve la importancia de alcanzar estos índices de incremento salarial, a pesar de las limitaciones fijadas por la Secretaría de Trabajo, que fijan un tope del 1 % mensual para los aumentos de convenio que forman los gremios.

Temas:

Carne
