Trabajadores de la carne cerraron acuerdo salarial superior al 8%

Los trabajadores de la carne acordaron una paritaria con el sector empresario para el período que va de noviembre 2025 a febrero 2026, que abarca incrementos salariales para todas las plantas de procesamiento del país y que en conjunto supera el 8 por ciento.
La Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina (FESITCARA), confirmó que el acuerdo se inicia con un aumento salarial de 2,5% para noviembre, y fue refrendado por el titular del gremio, Gabriel Vallejos.
Según el acuerdo los incrementos salariales para el mencionado cuatrimestre son de 2,5 % para noviembre, 2 % para diciembre, 1,8 % para enero y 1,7% para febrero.
La Federación de la Carne acordó además que los trabajadores seguirán cobrando una suma fija de 20.000 pesos mensuales en concepto de presentismo en el trimestre diciembre-enero.
En tanto, cabe recordar que la FESITCARA viene de firmar en el inicio de la segunda mitad del año un acuerdo paritario con cifras del 1,9% en julio, 1,9% en agosto, 1,9% en septiembre y 1% en octubre.
La Federación puso de relieve la importancia de alcanzar estos índices de incremento salarial, a pesar de las limitaciones fijadas por la Secretaría de Trabajo, que fijan un tope del 1 % mensual para los aumentos de convenio que forman los gremios.