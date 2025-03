Hay 243.000 personas que no podrán jubilarse este año sin moratoria

Muchos que lleguen a la edad no podrán jubilarse

El próximo 23 de marzo vence la moratoria previsional que permitió a muchos trabajadores acceder a la jubilación sin haber completado los 30 años de aportes.

Sin la posibilidad de acceder a este beneficio, el 50% de los varones que cumplen 65 años y el 69% de las mujeres que cumplen 60 años no podrán obtener la jubilación contributiva. Según los datos oficiales de la Seguridad Social, la medida afectará a un total de 243.000 personas, de las cuales 150.000 son mujeres y 93.000 son varones.

Los datos provienen de los registros de aportes ingresados al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA-ANSeS) desde 1994 hasta la fecha, basados en la "historia laboral" de los trabajadores registrados.

Este informe toma en cuenta a aquellos trabajadores con al menos un año de aportes al sistema previsional, incluyendo a quienes trabajaron en relación de dependencia (en el sector privado y público, tanto nacional como provincial), en casas particulares, autónomos, monotributistas y monotributistas sociales.

Un análisis detallado de la situación

Según el informe, los varones que cumplieron 64 años de edad en 2024 son 187.044, mientras que las mujeres que cumplieron 59 años suman 216.022. El análisis de la Seguridad Social determinó cuántos de estos trabajadores ya poseen algún beneficio previsional, ya sea contributivo o no contributivo, y qué porcentaje de ellos han cumplido con los 30 años de aportes al SIPA-ANSeS o a otros regímenes provinciales.

El informe aclara que "30 años es el período máximo de observación posible, ya que se cuenta con información de las declaraciones juradas desde julio de 1994".

En el caso de los varones, el informe establece que un 15% ya se encuentra jubilado, mientras que un 27% cumpliría con los 30 años de aportes y un 8% tiene posibilidades de acceder a un régimen provincial. Sin embargo, el informe concluye: “Por lo tanto, habría otro 50% que no podría acceder a un beneficio contributivo a la edad de 65 años”.

En cuanto a las mujeres señala que un 4% ya está jubilada, mientras que un 13% cumple con los 30 años de aportes. Además, se estima que un 14% podría acceder a un régimen provincial. Aun así, el informe afirma: “Por lo tanto, quedaría otro 69% que no podría acceder a un beneficio contributivo a la edad de 60 años”.

Vence la moratoria de Anses. Elonce

Alternativas

El informe también aclara que existen algunos mecanismos que podrían moderar esta situación, como la compensación por exceso de edad con la falta de servicios, la posibilidad de obtener la Prestación por Edad Avanzada y el reconocimiento de años de servicios por hijos para las mujeres que hayan sido madres. No obstante, señala que "es evidente que existen grandes dificultades para proporcionar cobertura en la vejez a través del régimen contributivo".

En este contexto, sostiene que "eventualmente" aquellos trabajadores que no logren completar los 30 años de aportes podrán acceder a la cobertura previsional a través de una pensión no contributiva (PNC), que representa el 70% del haber mínimo, o la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que ofrece el 80% del haber mínimo a partir de los 65 años, tanto para varones como para mujeres. Sin embargo, estas pensiones no permitirían acceder a la pensión por fallecimiento del cónyuge o conviviente.

Desigualdad en el acceso a la jubilación

El escrito también destaca que las personas que logren acceder a la PUAM deben cumplir con ciertos requisitos socioeconómicos y patrimoniales, relacionados con su vulnerabilidad social, independientemente de la cantidad de años que hayan aportado al sistema. Este detalle subraya las dificultades para acceder a la cobertura previsional, especialmente para aquellos trabajadores que no han podido completar los años de aportes requeridos.

Por último, recuerda que, en diciembre de 2024, la cantidad total de jubilados y pensionados (sin contar las pensiones no contributivas) fue de 5.612.281. De esa cifra, 3.842.357 personas accedieron a la jubilación a través de la moratoria, lo que pone en evidencia la dependencia de este mecanismo para el acceso a la jubilación en el país. (Con información de Clarín)