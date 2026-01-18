Sin aranceles a los electrónicos: qué se espera del mercado tecnológico

Pese a que este jueves se eliminan los aranceles a celulares importados y otros electrónicos como televisores y consolas de videojuegos, la Argentina será siendo más cara en tecnología comparado a otros países.

Aunque se achicará la brecha de precios, se mantendrán diferencias de hasta el doble con los Estados Unidos y más de 60% con Chile. Así se verifica en los precios actuales de los iPhones que se venden en distribuidores oficiales en la Argentina como MacStation versus las tiendas oficiales de Apple en el exterior.

Por ejemplo, un iPhone 17 Pro Max de 256 GB que en la Argentina se consigue a US$ 2.229 ($ 3,3 millones) por medio de un revendedor oficial o vendedores en Mercado Libre, en la tienda de Apple del país vecino está a US$ 1.757 ($ 2,6 millones), 27% menos.

Así, según la Cámara de Mayoristas y Distribuidores de Informática de la Argentina (Cadmipya), afuera se encuentran 30% promedio más baratos.

Expectativa por baja de precios

En un primer tramo, en mayo, los aranceles bajaron a la mitad, de 16% a 8%; y ahora, se eliminan por completo. El Gobierno busca avanzar en la “normalización” de los precios. “Seguimos cumpliendo con el compromiso de bajar impuestos y facilitar el acceso a la tecnología para todos los argentinos”, publicó en X Luis Caputo.

Aunque con esta medida el Gobierno busca ampliar la oferta y así aumentar la competencia para 'normalizar' los precios, algunos distribuidores ya aplicaron la baja y otros lanzaron promociones para pelear con las crecientes compras particulares en plataformas digitales como Amazon y Tiendamia.

Al respecto, desde MacStation explicaron que la quita de aranceles ya fue contemplada en los precios de lanzamiento del iPhone 17 y toda la línea disponible, anticipándose a la entrada en vigencia de la normativa.

Celulares

“La decisión fue adoptada desde el inicio de su comercialización para alinear los precios locales. No resulta necesario aplicar reducciones en esta instancia. El ajuste ya se hizo para ayudar a acceder a valores más competitivos desde su llegada al mercado”, agregaron desde el revendedor oficial de Apple.

En ese sentido, hay dudas sobre si el 0% de alícuota se trasladará al consumidor. Y si eso ocurre, difícilmente sea de forma inmediata o proporcional. Esto se explica porque en el precio final influyen otros factores, como los impuestos que seguirán vigentes, el tipo de cambio y los costos logísticos.

A eso se suma un factor global: por la mayor demanda de la industria de la inteligencia artificial, hay escasez de memorias, el principal insumo de los celulares.

Sobre el comportamiento del consumidor, desde Maximstore, destacaron que la gente no esperó a la baja de aranceles para comprar. “En el consumidor individual no impacta tanto, sí influye más en empresas, que requieren equipos para clientes corporativos. Fue fuerte la demanda del iPhone 17. Hubo poca oferta a nivel mundial y eso repercutió en la Argentina, no así en Uruguay, a donde llegó más stock”, señalaron.

Asimismo, apuntaron que reforzaron las promociones con cuotas. “En algunas categorías, nos adelantamos a las bajas porque sabemos que el costo de reposición será menor. A futuro somos optimistas en el segmento de iPhone con la quita de aranceles”, adelantaron.

La electrónica cerró 2025 con una baja de precios de 15%. El combo de avalancha de importaciones y el consumo debilitado llevó a comerciantes a acelerar ofertas para movilizar stock.

Sin aranceles a los electrónicos: qué se espera del mercado tecnológico

La situación se repite con un Samsung Galaxy S25 FE. Mientras que en la Argentina se vende a US$ 1.216 ($ 1.799.999) en el sitio oficial de la marca, en Chile está a US$ 736,92 ($ 1.090.612), 65% menos, dio cuenta Clarín.

Con una diferencia menor, se encuentra el Motorola Gmoto g35 5G de 256GB: mientras que en la Argentina sale $ 399.999 (US$ 270), en Chile está a $ 380.910 (US$ 256), casi 6% menos.