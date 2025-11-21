Shell aumentó sus combustibles por segunda vez en una semana: los valores

La petrolera aplicó un nuevo incremento durante la madrugada del viernes y ya suma cinco subas en noviembre. Elonce relevó los nuevos valores, impulsados por la actualización del impuesto a los combustibles. La nafta super subió 15 pesos el litro. Los detalles.
Durante la madrugada de este viernes, las estaciones de servicio Shell de Paraná volvieron a modificar sus valores, aplicando un incremento que representa la segunda suba en el transcurso de una semana y la quinta en lo que va de noviembre. Según verificó Elonce, la nafta súper aumentó 23 pesos por litro, en un contexto de ajustes consecutivos que vienen impactando en el bolsillo de los automovilistas.
Cinco aumentos en 21 días
La secuencia de incrementos comenzó el 1° de noviembre, siguió el día 8 y tuvo una nueva actualización el 12. El miércoles 19 se aplicó el cuarto aumento del mes, y este viernes 21 se concretó el quinto, reflejando una tendencia sostenida en el sector.
Los nuevos valores en Paraná
A partir de este viernes, los combustibles Shell en la capital entrerriana quedaron establecidos de la siguiente manera:
Precios nuevos
Súper: $1.714
V-Power Nafta: $1.984
Evolux: $1.735
V-Power Diésel: $1.982
Precios anteriores
Súper: $1.699
V-Power Nafta: $1.973
Evolux: $1.724
V-Power Diésel: $1.972
La variación se concentró exclusivamente en la nafta súper, mientras que el resto de los combustibles mantuvo los valores vigentes hasta el día anterior.
Impacto en consumidores y proyección del sector
El nuevo ajuste se suma a un escenario de subas frecuentes durante el mes, que vienen afectando tanto a automovilistas particulares como a trabajadores que dependen del uso del vehículo para su actividad diaria. En paralelo, las petroleras anticipan que la estabilización de precios dependerá de futuros movimientos en el esquema impositivo y de los costos de refinación.