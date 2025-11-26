 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Economía

Shell aumentó sus combustibles en Paraná por sexta vez en un mes: los nuevos valores

Durante la madrugada, Shell aplicó un nuevo ajuste en sus precios y ya suma seis incrementos en noviembre. Elonce relevó los nuevos valores en Paraná: la nafta súper aumentó 19 pesos por litro, mientras que la V-Power mantuvo su valor.

26 de Noviembre de 2025
Shell aumentó sus combustibles por sexta vez en un mes
Shell aumentó sus combustibles por sexta vez en un mes

Durante la madrugada, Shell aplicó un nuevo ajuste en sus precios y ya suma seis incrementos en noviembre. Elonce relevó los nuevos valores en Paraná: la nafta súper aumentó 19 pesos por litro, mientras que la V-Power mantuvo su valor.

Durante la madrugada de este miércoles, las estaciones de servicio Shell aplicaron un nuevo incremento en los combustibles, marcando la sexta suba en lo que va de noviembre. Según verificó Elonce en distintos puntos de Paraná, la nafta súper registró un aumento de 19 pesos por litro, en un escenario de ajustes consecutivos que continúan afectando a los automovilistas.

 

Seis aumentos en menos de un mes

La serie de incrementos comenzó el 1° de noviembre y continuó el día 8. El tercer ajuste se produjo el 12, mientras que el cuarto fue aplicado el miércoles 19. Dos días más tarde, el viernes 21, se concretó el quinto aumento y este miércoles 26 se registró el sexto ajuste del mes.

 

Nuevos valores en Paraná

Con el último incremento, los precios de los combustibles Shell en la capital entrerriana quedaron establecidos de la siguiente manera:

Súper: $1.733

V-Power Nafta: $1.984

Evolux: $1.761

V-Power Diésel: $1.999

 

En comparación con la tarifa previa, la nafta súper pasó de $1.714 a $1.733, mientras que la Evolux aumentó de $1.735 a $1.761. En tanto, la V-Power nafta mantuvo su valor, y el V-Power diésel registró un incremento menor, pasando de $1.982 a $1.999.

 

Los porcentajes de aumento

Super. 1,11%

Vp NAFTA 0,00%

Evolux. 1,50%

Vp diesel. 0,86%

 

Impacto en el bolsillo

Los reiterados aumentos en noviembre consolidaron una tendencia alcista que complica el presupuesto de quienes dependen del vehículo para trabajar o trasladarse diariamente.

Temas:

Noviembre Presupuesto combustibles estaciones de servicio
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso