Reforma laboral: qué indemnización corresponde si una persona es despedida ahora

La reforma laboral volvió a entrar en vigencia tras una decisión judicial y modificó el cálculo de indemnizaciones, períodos de prueba y reglas para juicios laborales. ¿Cómo queda el cálculo ante un despido? Las claves.
La reforma laboral volvió a modificar el escenario jurídico argentino y generó interrogantes sobre qué ocurre con las indemnizaciones por despido. Desde el 6 de marzo de 2026, las nuevas disposiciones comenzaron a regir nuevamente luego de que la Sala VIII de la Cámara Nacional del Trabajo otorgara efecto suspensivo a la apelación del Estado nacional.
La decisión dejó sin efecto práctico la suspensión parcial que había sido dictada en primera instancia y reactivó los artículos cuestionados hasta que exista una resolución definitiva sobre la constitucionalidad de la norma. De esta manera, la reforma laboral quedó vigente, aunque todavía sometida a revisión judicial.
En términos concretos, las empresas ya deben aplicar las nuevas reglas laborales, aunque en un contexto de incertidumbre jurídica. Especialistas señalaron que el sistema atraviesa una etapa de transición en la que conviven cambios legales, fallos judiciales y nuevas interpretaciones sobre los derechos laborales.
Disputa judicial y competencia entre fueros
Mientras se debate la validez de la reforma laboral, también se abrió una discusión institucional sobre qué tribunal debe resolver el conflicto. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal se declaró competente para analizar la cautelar que había suspendido parcialmente la norma.
El planteo agregó complejidad al escenario judicial, ya que ahora existen discusiones paralelas sobre la constitucionalidad de la ley y sobre cuál es el fuero habilitado para decidir sobre su aplicación. Este panorama podría derivar en criterios distintos entre tribunales en los próximos meses.
En la práctica, abogados laboralistas advirtieron que las empresas y trabajadores deberán seguir de cerca las decisiones judiciales para determinar cómo impactarán los cambios en cada caso particular, especialmente en los despidos y reclamos indemnizatorios.
Cómo cambia el cálculo de indemnizaciones
Uno de los principales cambios introducidos por la reforma laboral se vinculó al régimen indemnizatorio. La normativa redefinió qué conceptos integran la remuneración “normal y habitual” que se utiliza como base para calcular la indemnización por antigüedad.
La nueva regulación limitó algunos conceptos salariales que antes eran considerados para el cálculo, aunque incorporó otros rubros que no se perciben mensualmente, como el sueldo anual complementario y determinados premios o bonificaciones. Esto modificó la lógica tradicional utilizada durante décadas en los tribunales laborales.
La reforma también incorporó expresamente la doctrina del fallo “Vizzoti c/ AMSA”, de la Corte Suprema de Justicia. Ese antecedente estableció que la reducción de la base salarial no puede superar el 33 por ciento, garantizando que el trabajador cobre al menos el 67 por ciento de su mejor remuneración mensual, normal y habitual.
Ese monto será el que posteriormente se multiplicará por los años de antigüedad para establecer la indemnización final correspondiente en caso de despido.
Desde cuándo se aplica la nueva reforma laboral
Otro de los puntos centrales de la discusión fue la aplicación temporal de la reforma laboral. La norma estableció que el nuevo régimen indemnizatorio sólo se aplicará a despidos ocurridos desde la entrada en vigencia de la ley, es decir, desde el 6 de marzo de 2026.
Esto significa que los despidos anteriores continuarán regidos por el sistema previo. Los especialistas anticiparon que esta situación generará una coexistencia de criterios y regímenes en los tribunales laborales, dependiendo de la fecha en que se produjo cada desvinculación.
La reforma laboral también incorporó modificaciones vinculadas a la antigüedad de los trabajadores. Según la nueva normativa, si una persona vuelve a ingresar a una empresa donde ya había trabajado anteriormente, no podrá computar la antigüedad previa cuando entre ambos vínculos hayan transcurrido más de dos años.
El cambio buscó limitar la acumulación histórica de antigüedad en relaciones laborales discontinuas y obligará a las empresas a reforzar la documentación de egresos y reingresos de personal.
Período de prueba y nuevo fondo laboral
La reforma laboral también modificó las reglas del período de prueba. A partir de ahora, los empleadores ya no tendrán obligación de otorgar preaviso durante esa etapa inicial de la relación laboral.
Según especialistas, esta medida simplificó los mecanismos de desvinculación en los primeros meses de contratación, aunque podría generar futuras controversias judiciales sobre su implementación práctica.
En paralelo, la ley creó el denominado Fondo de Asistencia Laboral, una herramienta alternativa al sistema tradicional de indemnizaciones previsto en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.
El nuevo esquema podrá ser implementado mediante convenios colectivos de trabajo y permitiría reemplazar el sistema clásico de indemnización por aportes periódicos realizados durante la relación laboral. Para distintos sectores empresariales, esto podría implicar una transformación estructural del sistema laboral argentino.
El fallo de Río Negro y el impacto en los juicios
Mientras continúa el debate constitucional, la reforma laboral ya comenzó a aplicarse en fallos judiciales concretos. Uno de los antecedentes más relevantes fue una resolución del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.
El tribunal sostuvo que la Ley de Modernización Laboral puede aplicarse incluso en expedientes judiciales que todavía no tienen sentencia firme. Según el fallo, ciertos aspectos vinculados a la actualización de créditos laborales constituyen consecuencias “no agotadas”, por lo que deben resolverse según la normativa vigente al momento de dictarse sentencia.
Además, el STJ remarcó que las disposiciones laborales poseen carácter de orden público y, por lo tanto, los jueces deben aplicarlas aun cuando ninguna de las partes lo solicite expresamente.
En ese mismo contexto, el tribunal admitió un recurso presentado por una ART en una causa de accidente laboral ocurrida en Bariloche, habilitando la revisión de una sentencia previa. La resolución reforzó la idea de que los tribunales ya comenzaron a revisar casos bajo las nuevas reglas introducidas por la reforma laboral.