Préstamos para autónomos de hasta $70.000.000: requisitos y cómo solicitarlos

Los autónomos y profesionales independientes tienen una nueva oportunidad para acceder a préstamos personales en pesos, con cuotas fijas y condiciones accesibles. En noviembre de 2025, los bancos BBVA, Provincia y Ciudad, junto con la plataforma digital Naranja X, ofrecen financiamiento con montos de hasta $70.000.000. Estas líneas de crédito están destinadas a financiar desde consumos personales hasta inversiones en actividades profesionales, compra de insumos o para cubrir gastos imprevistos.

Los requisitos y tasas varían según el banco o entidad financiera, pero todos se ajustan al perfil fiscal y crediticio de los solicitantes, con especial énfasis en la antigüedad laboral, los ingresos declarados y el comportamiento financiero.

Créditos para autónomos en el BBVA: hasta $70.000.000

El BBVA destaca por ofrecer préstamos personales tanto para profesionales como para comerciantes y trabajadores autónomos. Los solicitantes pueden acceder a un crédito de hasta $40.000.000 a través de canales digitales, o hasta $70.000.000 si la gestión se realiza en sucursal. Una de las ventajas más relevantes de este crédito es la posibilidad de realizar todo el trámite de manera completamente digital, desde la simulación del préstamo hasta su solicitud.



Las condiciones son atractivas, con un plazo de pago que puede oscilar entre 6 y 60 meses, y una tasa fija de 138% TNA. Sin embargo, se debe cumplir con ciertos requisitos como tener al menos dos años de actividad comprobable y un ingreso mínimo mensual de $308.200.

Banco Provincia y Naranja X: alternativas con tasas y plazos flexibles

El Banco Provincia también ofrece préstamos para autónomos, especialmente dirigidos a aquellos que están inscriptos como monotributistas o autónomos con al menos 12 meses de actividad registrada. Los montos pueden variar según la actividad y el tipo de facturación, pero se encuentran en un rango accesible para microempresas. La tasa de interés TNA varía entre el 79% y el 86%, dependiendo del monto y la duración del préstamo.



Por su parte, Naranja X ofrece una solución 100% online para aquellos autónomos que necesitan un préstamo rápido. Con un monto máximo de $9.000.000, los préstamos se otorgan de manera inmediata a través de su app, con una tasa de interés que oscila entre el 55% y el 153%.

Requisitos y cómo solicitar los préstamos



Para acceder a estos préstamos, los autónomos deben cumplir con una serie de requisitos, que incluyen estar registrados como monotributistas, tener ingresos mínimos que varían según la entidad y no presentar deudas en situación irregular. En el caso de Naranja X, por ejemplo, es necesario validar la identidad mediante una selfie para completar el proceso de solicitud. La facilidad y rapidez en la acreditación es una de las principales ventajas de esta opción, que se puede gestionar completamente desde el teléfono móvil. (Con información de TN)