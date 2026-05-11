Presentaron proyecto para eliminar retenciones al agro y limitar al Ejecutivo

La iniciativa propone una reducción gradual de retenciones al agro y busca devolver al Congreso la potestad exclusiva para fijar derechos de exportación.
El proyecto para eliminar retenciones al agro fue presentado en la Cámara de Diputados por el legislador pampeano Martín Ardohain, presidente de la Comisión de Agricultura, con el objetivo de establecer una reducción gradual de los derechos de exportación y devolver al Congreso la facultad exclusiva de fijar o aumentar esos tributos.
La iniciativa cuenta con el respaldo de legisladores del PRO y propone un cronograma automático de reducción de alícuotas para productos agroindustriales, economías regionales, manufacturas y biocombustibles. Según el texto, el esquema apunta a “brindar previsibilidad”, mejorar la competitividad y adecuar el sistema tributario argentino al nuevo escenario comercial tras el acuerdo Mercosur-Unión Europea.
El proyecto establece que la reducción comenzaría a regir desde el 1° de mayo con bajas mensuales y progresivas hasta alcanzar retenciones cero en un plazo de 36 meses para productos industriales y regionales.
Tratamiento diferencial para la soja
En el caso del complejo sojero, la propuesta contempla un esquema específico de reducción automática de 0,5 puntos porcentuales por mes hasta llegar también a una alícuota del 0%. Según los fundamentos, la intención es permitir una “convergencia total” sin afectar la transición fiscal.
El texto también aclara que el cronograma no modificaría los actuales plazos de liquidación de divisas ni las obligaciones de embarque vigentes para exportadores.
Uno de los principales ejes del proyecto es la restitución de facultades al Poder Legislativo. “La presente ley restituye la potestad tributaria al Congreso”, sostiene la iniciativa, que además propone derogar apartados del artículo 755 del Código Aduanero para impedir que el Ejecutivo aumente retenciones por vía administrativa.
Argumentos económicos e institucionales
En los fundamentos, Ardohain sostuvo que la reducción de la presión fiscal permitiría aumentar inversiones en riego, fertilización, maquinaria agrícola e infraestructura productiva. Además, afirmó que el crecimiento de la actividad compensaría la menor recaudación mediante impuestos directos y mayor dinamismo económico en el interior del país.
“La baja de retenciones tiene que ser por ley para que después cualquier gobierno de turno no las pueda volver a subir”, expresó el diputado en declaraciones a La Nación.
El legislador también vinculó la propuesta con el contexto económico actual y señaló que, aunque comprende la necesidad de mantener el equilibrio fiscal, considera necesario avanzar hacia una eliminación definitiva de los derechos de exportación.