Plazos fijos en dólares: bancos subieron tasas y crece el interés de los ahorristas

En las últimas semanas de 2025, varios bancos líderes elevaron de forma significativa las tasas de los plazos fijos en dólares. La estrategia busca captar divisas, mientras los depósitos en moneda extranjera alcanzaron niveles récord en el sistema financiero.
Los plazos fijos en dólares volvieron a captar la atención de los ahorristas luego de que algunos de los principales bancos del país decidieran elevar de manera notoria las tasas de interés ofrecidas por este tipo de colocaciones. La dinámica tomó fuerza en las últimas jornadas de 2025 y, en la práctica, impulsó a cientos de personas a depositar sus dólares en el sistema financiero, en un contexto marcado por mayor estabilidad cambiaria y señales de previsibilidad macroeconómica.
La suba de tasas no fue generalizada ni homogénea. La mejora en los rendimientos se concentró principalmente en los plazos largos, de al menos 365 días, con una excepción relevante dentro del grupo de bancos líderes. El Banco Galicia, por ejemplo, comenzó a ofrecer una tasa más elevada a partir de colocaciones de 180 días, acortando los tiempos habituales que exige el mercado para acceder a mejores rendimientos en dólares.
Qué tasas ofrecen los principales bancos
En el actual escenario, algunas de las entidades más importantes del sistema financiero ya ofrecen tasas que alcanzan el 5% anual en dólares. Para acceder a ese rendimiento, la condición central es inmovilizar los fondos por un plazo mínimo de un año, salvo en el caso del Galicia.
Según la información relevada, el Banco Macro, el BBVA Banco Francés y el Banco Nación ofrecen una tasa del 5% anual para plazos fijos en dólares constituidos a 365 días. En tanto, el Banco Galicia paga una tasa del 2,47% anual, pero con un plazo reducido de 180 días, lo que lo convierte en una alternativa intermedia para quienes no desean comprometer los fondos por un período más extenso.
Otras entidades líderes, como el Santander y el Banco Provincia de Buenos Aires, se mantienen con rendimientos considerablemente más bajos, que oscilan entre el 0,05% y el 0,3% anual, sin diferencias sustanciales según el plazo elegido. En la mayoría de los casos, además, los bancos exigen que la operación se realice de manera online, a través de sus plataformas digitales.
La estrategia detrás de la suba de tasas
La decisión de mejorar los rendimientos no responde únicamente a una mayor competencia entre bancos por captar clientes. Detrás de la estrategia aparece un objetivo concreto: atraer dólares que luego puedan ser utilizados para otorgar financiamiento a empresas exportadoras, que enfrentan restricciones para acceder al mercado de capitales.
“De todas maneras, no es algo que sea generalizado. Hay algunos bancos que no se prenden a este negocio”, explicó el economista Sebastián Menescaldi, director de la consultora Eco Go, en declaraciones a iProfesional. Según el especialista, la política de tasas más altas apunta a sectores puntuales y no implica un cambio estructural en todo el sistema financiero.
Por su parte, el economista Amílcar Collante sumó otros factores que ayudan a entender el fenómeno. “Creo que la suba de tasas tiene dos cuestiones: está impulsada un poco por el Banco Nación. El tema del proyecto de Inocencia fiscal, que busca el retorno de los dólares al sistema financiero. Y también hay una segunda cuestión: que se termina el tema de la penalidad del blanqueo anterior. Incluso es probable que los bancos necesiten una tasa todavía algo más atractiva para mantener los dólares en el sistema”, señaló.
Depósitos en dólares en niveles récord
El interés por los plazos fijos en dólares se da en un contexto de fuerte crecimiento de los depósitos en moneda extranjera. Según los datos del Banco Central, el stock de depósitos a plazo fijo en dólares comenzó 2025 con un nivel apenas inferior a los 4.000 millones de dólares. Sin embargo, hacia la última semana del año pasado, el sistema financiero ya acumulaba 8.218 millones de dólares en este tipo de colocaciones.
En términos generales, los depósitos en dólares superaron los 35.000 millones, alcanzando un nivel récord. Esta tendencia alcista se consolidó a lo largo del último año y refleja, en parte, una mayor confianza en el sistema financiero y una menor expectativa de sobresaltos cambiarios en el corto plazo.
¿Oportunidad o techo cercano?
Pese al crecimiento observado, algunas consultoras y economistas advierten que, si se consolida la estabilidad cambiaria, el ritmo de expansión de los depósitos en dólares podría desacelerarse o incluso revertirse. Menescaldi sostuvo que existen alternativas financieras que resultan más atractivas que inmovilizar dólares durante un año en un depósito bancario.
En ese marco, para los inversores más sofisticados vuelve a ganar terreno el ahorro en pesos, especialmente si las tasas reales se mantienen en niveles positivos y sin riesgo devaluatorio inmediato. Un informe de la consultora LCG indicó que “las nuevas colocaciones de obligaciones negociables por parte de empresas de mayor envergadura, si hubiera compradores locales, también podrían funcionar como un sustituto de depósitos dolarizados”.
Así, mientras los bancos buscan captar divisas con tasas inéditas para el mercado local, el debate queda abierto entre quienes ven una oportunidad única de rendimiento en dólares y quienes prefieren explorar alternativas financieras en un escenario que, por ahora, luce más estable.