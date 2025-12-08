Plazo fijo: cuánto pagan hoy los bancos por $1 millón tras la fuerte baja de las tasas de interés

Plazo fijo. Diciembre profundizó una tendencia que se consolidó tras las elecciones de medio término: una fuerte caída de las tasas de interés en el sistema financiero. El descenso afectó directamente a los plazos fijos, en un contexto de dólar estable e incluso por debajo del valor del 24 de octubre, cuando había tocado $1.492 dentro de las bandas cambiarias, frente a los $1.435 actuales.

El movimiento responde principalmente a dos disposiciones del Banco Central que aumentaron la liquidez del mercado. La primera fue la flexibilización de los encajes bancarios, es decir, la porción de depósitos que los bancos deben inmovilizar. Esta medida redujo el costo del dinero y presionó las tasas a la baja. La segunda decisión restringió el límite de inversiones de los fondos comunes de inversión en cauciones bursátiles, que bajó del 30% al 20%, obligando a redirigir más capital al sistema financiero.

Con más pesos en circulación, los bancos no necesitaron ofrecer rendimientos elevados para retener depósitos, lo que generó un recorte generalizado en los plazos fijos a 30 días.

Cuánto pagan hoy los bancos y la magnitud del recorte

Actualmente, las tasas nominales anuales oscilan entre el 21% y el 30% en la mayoría de las entidades, muy lejos del 50% que algunos bancos ofrecían en octubre. En promedio, la reducción anual ronda los 10 puntos, aunque en entidades digitales o más pequeñas el recorte fue incluso mayor. Ningún banco incrementó sus tasas en diciembre.

El impacto para los ahorristas es evidente: los rendimientos mensuales son sensiblemente más bajos y, en varios casos, corren el riesgo de quedar por detrás de la inflación estimada.

Un ejemplo claro es Banco Nación, cuya TNA pasó de 39,5% a 24,5%. De este modo, un plazo fijo de $1 millón a 30 días rinde hoy $20.417, contra los $32.466 que generaba en octubre. La diferencia supera los 12.000 pesos. Su Tasa Efectiva Mensual quedó en 2,04%.

Qué paga Santander y cómo queda frente a la inflación

En Banco Santander Argentina Sociedad Anónima, la TNA bajó a 21%. El rendimiento mensual por $1 millón pasó de $26.301 a $17.500. Con una TEM del 1,75%, la ganancia estimada podría incluso ubicarse por debajo de la inflación prevista para diciembre.

Con este escenario, analistas anticipan que la trayectoria de las tasas de interés dependerá del nivel de liquidez y del comportamiento del tipo de cambio en las próximas semanas.