 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Economía Rendimientos a la baja

Plazo fijo: cuánto pagan hoy los bancos por $1 millón tras la fuerte baja de las tasas de interés

Los rendimientos de los plazos fijos volvieron a caer en diciembre, tras medidas del Banco Central que aceleraron la baja de las tasas de interés en todo el sistema financiero.

8 de Diciembre de 2025
Las tasas de interés cayeron y los plazos fijos rinden menos en diciembre.
Las tasas de interés cayeron y los plazos fijos rinden menos en diciembre.

Los rendimientos de los plazos fijos volvieron a caer en diciembre, tras medidas del Banco Central que aceleraron la baja de las tasas de interés en todo el sistema financiero.

Plazo fijo. Diciembre profundizó una tendencia que se consolidó tras las elecciones de medio término: una fuerte caída de las tasas de interés en el sistema financiero. El descenso afectó directamente a los plazos fijos, en un contexto de dólar estable e incluso por debajo del valor del 24 de octubre, cuando había tocado $1.492 dentro de las bandas cambiarias, frente a los $1.435 actuales.

 

El movimiento responde principalmente a dos disposiciones del Banco Central que aumentaron la liquidez del mercado. La primera fue la flexibilización de los encajes bancarios, es decir, la porción de depósitos que los bancos deben inmovilizar. Esta medida redujo el costo del dinero y presionó las tasas a la baja. La segunda decisión restringió el límite de inversiones de los fondos comunes de inversión en cauciones bursátiles, que bajó del 30% al 20%, obligando a redirigir más capital al sistema financiero.

Con más pesos en circulación, los bancos no necesitaron ofrecer rendimientos elevados para retener depósitos, lo que generó un recorte generalizado en los plazos fijos a 30 días.

 

Cuánto pagan hoy los bancos y la magnitud del recorte

Actualmente, las tasas nominales anuales oscilan entre el 21% y el 30% en la mayoría de las entidades, muy lejos del 50% que algunos bancos ofrecían en octubre. En promedio, la reducción anual ronda los 10 puntos, aunque en entidades digitales o más pequeñas el recorte fue incluso mayor. Ningún banco incrementó sus tasas en diciembre.

 

El impacto para los ahorristas es evidente: los rendimientos mensuales son sensiblemente más bajos y, en varios casos, corren el riesgo de quedar por detrás de la inflación estimada.

Un ejemplo claro es Banco Nación, cuya TNA pasó de 39,5% a 24,5%. De este modo, un plazo fijo de $1 millón a 30 días rinde hoy $20.417, contra los $32.466 que generaba en octubre. La diferencia supera los 12.000 pesos. Su Tasa Efectiva Mensual quedó en 2,04%.

 

Qué paga Santander y cómo queda frente a la inflación

En Banco Santander Argentina Sociedad Anónima, la TNA bajó a 21%. El rendimiento mensual por $1 millón pasó de $26.301 a $17.500. Con una TEM del 1,75%, la ganancia estimada podría incluso ubicarse por debajo de la inflación prevista para diciembre.

 

Con este escenario, analistas anticipan que la trayectoria de las tasas de interés dependerá del nivel de liquidez y del comportamiento del tipo de cambio en las próximas semanas.

Temas:

tasas de interés rendimientos banco santander plazo fijos
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso