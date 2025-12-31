Oficializaron un nuevo aumento en las tarifas de luz a nivel nacional

El Gobierno oficializó subas de luz para enero. En Entre Ríos, la electricidad no se ve afectada de forma directa, ya que el traslado depende del EPRE. Los detalles.
El Gobierno nacional confirmó cuáles serán los nuevos aumentos que se aplicarán en las facturas de la luz a partir del 1° enero de 2026. Las variaciones fueron oficializadas en las resoluciones 841/2025 y 842/2025, tras haber sido publicadas en el Boletín Oficial. Previo a esto, las modificaciones habían sido evaluadas por Néstor Lamboglia, quien ocupa el cargo de interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).
De esta manera, las autoridades informaron que para los usuarios de Edenor, que abastece parte de la Ciudad de Buenos Aires, la zona norte y oeste del Conurbano, el incremento será de un 2,31 por ciento respecto al valor vigente en diciembre de 2025. En el caso de Edesur, Lamboglia informó que la suba sería del 2,24 por ciento. La operadora también está encargada de suministrar el servicio eléctrico a la parte sur de la Capital Federal y las localidades del sur del Conurbano bonaerense.
Según explicaron las autoridades, el ajuste surgió de la aplicación mensual de la fórmula de indexación prevista en el artículo 17 de la Resolución ENRE N° 304/2025. Este mecanismo está diseñado para garantizar que la remuneración de la distribuidora conserve su valor real durante un lapso de cinco años.
ara calcular la actualización, se toman las variaciones de dos índices publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC): el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre de 2025. Infoabe comunicó que de acuerdo con esto, los índices registraron incrementos del 1,59 % y el 2,47 %, respectivamente. Cabe resaltar que la fórmula de ajuste pondera en un 67 % el IPIM y en un 33 % el IPC, resultando así un aumento del 1,88 % en el CPD de la distribuidora antes de la actualización completa.
Asimismo, la resolución instruye a las empresas a identificar de manera destacada en las facturas el “Subsidio Estado Nacional” y el “Costo del Mercado Eléctrico Mayorista”, para transparentar el monto subsidiado y el costo real de la energía.
Entre Ríos
En el caso de Entre Ríos, los nuevos cuadros tarifarios aprobados por el ENRE no impactan de manera directa, ya que el servicio eléctrico en la provincia está bajo la órbita del Ente Provincial Regulador de la Energía de Entre Ríos (EPRE)
Sin embargo, sí existe un efecto indirecto: la variación del precio de la energía en el mercado mayorista, definida por la Secretaría de Energía, termina trasladándose gradualmente a los costos de la distribuidora provincial, y finalmente se refleja en las facturas que pagan los usuarios entrerrianos. En
otras palabras, aunque el ajuste no se aplica de inmediato, los cambios nacionales inciden en la estructura tarifaria local con el paso de los meses.