El ranking

Cuáles fueron las marcas y los modelos de autos más vendidos de 2025

El mercado automotor cerró 2025 con más de 612.000 vehículos patentados y una suba interanual del 47,8%, reflejando una clara recuperación. Toyota lideró el ranking de marcas y la Hilux fue el modelo más vendido del año.

31 de Diciembre de 2025
El mercado automotor cerró 2025 con más de 612.000 vehículos patentados y una suba interanual del 47,8%, reflejando una clara recuperación. Toyota lideró el ranking de marcas y la Hilux fue el modelo más vendido del año.

El mercado automotor argentino cerró 2025 con una marcada recuperación y cifras positivas. Según datos difundidos por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), durante el año se patentaron más de 612.000 vehículos, lo que representó una suba interanual del 47,8%, consolidando un escenario de mayor dinamismo y competencia.

 

El ranking anual confirmó el liderazgo de las pick ups medianas, con la Toyota Hilux como el vehículo más vendido del país, reafirmando su dominio histórico en el mercado local. Detrás se ubicaron la Ford Ranger y la Volkswagen Amarok, reflejando la sostenida demanda del segmento utilitario.

 

En paralelo, los autos urbanos y compactos ganaron protagonismo gracias al volumen de ventas, opciones de financiación y una oferta más competitiva. Modelos como Peugeot 208, Fiat Cronos, Toyota Yaris y Volkswagen Polo se posicionaron entre los más elegidos por los consumidores.

 

El balance general mostró un mercado diversificado, con equilibrio entre utilitarios y vehículos urbanos, y una clara mejora respecto de años anteriores.

Toyota Hilux
Toyota Hilux

Los 10 modelos más patentados en Argentina en 2025

Toyota Hilux – 30.768 unidades

Toyota Yaris – 30.150

Fiat Cronos – 29.905

Peugeot 208 – 29.092

Ford Ranger – 24.976

Volkswagen Amarok – 23.612

Volkswagen Polo – 21.324

Toyota Corolla Cross – 18.151

Chevrolet Tracker – 17.647

Volkswagen Taos – 16.523

 

Las marcas líderes del año

En el ranking de marcas, Toyota se quedó con el primer puesto en el acumulado anual, tras una disputa ajustada con Volkswagen durante gran parte del año. Completaron los primeros lugares Fiat, Renault, Peugeot y Ford, mientras que Chevrolet, Citroën, Jeep y Nissan cerraron el top ten, con desempeños dispares pero crecimiento sostenido.

Toyota Yaris
Toyota Yaris

Ranking de marcas 2025 (unidades patentadas):

Toyota – 97.081

Volkswagen – 94.436

Fiat – 74.752

Renault – 59.001

Peugeot – 49.911

Ford – 49.492

Chevrolet – 46.322

Citroën – 24.301

Jeep – 21.989

Nissan – 15.275

 

El segmento de camiones

En el mercado de pesados, el Iveco Stralis se consolidó como el camión más patentado del año, reflejando la preferencia de los transportistas por modelos confiables y versátiles. Según informó Ámbito, Iveco dominó tres de los cinco primeros puestos, mientras que Mercedes-Benz mantuvo una presencia sólida en el segmento.

 

Top 5 camiones más patentados de 2025:

Iveco Stralis 35 – 1.183 unidades

Iveco 170 E – 1.165

Iveco Tector 39 – 956

Mercedes-Benz Atego 1932 – 796

Mercedes-Benz Actros 2545 – 765

