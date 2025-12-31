Cuáles fueron las marcas y los modelos de autos más vendidos de 2025

El mercado automotor cerró 2025 con más de 612.000 vehículos patentados y una suba interanual del 47,8%, reflejando una clara recuperación. Toyota lideró el ranking de marcas y la Hilux fue el modelo más vendido del año.
El mercado automotor argentino cerró 2025 con una marcada recuperación y cifras positivas. Según datos difundidos por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), durante el año se patentaron más de 612.000 vehículos, lo que representó una suba interanual del 47,8%, consolidando un escenario de mayor dinamismo y competencia.
El ranking anual confirmó el liderazgo de las pick ups medianas, con la Toyota Hilux como el vehículo más vendido del país, reafirmando su dominio histórico en el mercado local. Detrás se ubicaron la Ford Ranger y la Volkswagen Amarok, reflejando la sostenida demanda del segmento utilitario.
En paralelo, los autos urbanos y compactos ganaron protagonismo gracias al volumen de ventas, opciones de financiación y una oferta más competitiva. Modelos como Peugeot 208, Fiat Cronos, Toyota Yaris y Volkswagen Polo se posicionaron entre los más elegidos por los consumidores.
El balance general mostró un mercado diversificado, con equilibrio entre utilitarios y vehículos urbanos, y una clara mejora respecto de años anteriores.
Los 10 modelos más patentados en Argentina en 2025
Toyota Hilux – 30.768 unidades
Toyota Yaris – 30.150
Fiat Cronos – 29.905
Peugeot 208 – 29.092
Ford Ranger – 24.976
Volkswagen Amarok – 23.612
Volkswagen Polo – 21.324
Toyota Corolla Cross – 18.151
Chevrolet Tracker – 17.647
Volkswagen Taos – 16.523
Las marcas líderes del año
En el ranking de marcas, Toyota se quedó con el primer puesto en el acumulado anual, tras una disputa ajustada con Volkswagen durante gran parte del año. Completaron los primeros lugares Fiat, Renault, Peugeot y Ford, mientras que Chevrolet, Citroën, Jeep y Nissan cerraron el top ten, con desempeños dispares pero crecimiento sostenido.
Ranking de marcas 2025 (unidades patentadas):
Toyota – 97.081
Volkswagen – 94.436
Fiat – 74.752
Renault – 59.001
Peugeot – 49.911
Ford – 49.492
Chevrolet – 46.322
Citroën – 24.301
Jeep – 21.989
Nissan – 15.275
El segmento de camiones
En el mercado de pesados, el Iveco Stralis se consolidó como el camión más patentado del año, reflejando la preferencia de los transportistas por modelos confiables y versátiles. Según informó Ámbito, Iveco dominó tres de los cinco primeros puestos, mientras que Mercedes-Benz mantuvo una presencia sólida en el segmento.
Top 5 camiones más patentados de 2025:
Iveco Stralis 35 – 1.183 unidades
Iveco 170 E – 1.165
Iveco Tector 39 – 956
Mercedes-Benz Atego 1932 – 796
Mercedes-Benz Actros 2545 – 765