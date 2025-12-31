Año Nuevo: cómo funcionan los colectivos urbanos hoy y el 1 de enero

La Municipalidad de Paraná informó los horarios del transporte urbano para el 31 de diciembre y el 1º de enero. Hoy el servicio funcionará como día hábil y mañana lo hará con frecuencias de domingos y feriados.
La Municipalidad de Paraná informó cómo funcionará el servicio de colectivos urbanos de pasajeros durante este martes 31 de diciembre y el jueves 1º de enero, en el marco de los festejos de Año Nuevo.
Según se detalló, este 31 de diciembre el servicio funcionará con los horarios habituales de un día hábil. De esta manera, el primer colectivo salió a las 5 de la mañana, mientras que el último servicio iniciará su recorrido desde las cabeceras a las 20 horas.
En tanto, el jueves 1º de enero, el transporte urbano circulará con las frecuencias correspondientes a domingos y feriados. La primera salida desde cabecera será a las 10, y la última, también a las 20.
Desde el municipio recordaron además que desde el 26 de diciembre rige un nuevo cronograma con horarios de verano, por lo que se recomienda a los usuarios consultar los horarios actualizados antes de viajar.
Toda la información sobre recorridos y frecuencias, en tiempo real, se encuentra disponible a través de la aplicación Arriba Paraná.
Horarios de verano
A partir del 26 de diciembre, entraron en vigencia los horarios de verano del transporte público urbano de pasajeros.
La medida responde a la necesidad de adecuar las frecuencias a la demanda propia de esta época del año, optimizando el servicio y garantizando una mejor cobertura hacia las zonas con mayor circulación de usuarios.
Durante la temporada estival, las líneas D, F, G y H prestarán servicio con una frecuencia aproximada de 20 minutos a lo largo de su recorrido.
En tanto, las líneas A, B, C (ramal 300 Viviendas–Centro), E, L (ramal 500 Viviendas–Don Bosco), M y P circularán con una frecuencia estimada de 30 minutos.
Por su parte, los ramales F (Seminario) y C (Parque Industrial) funcionarán con una frecuencia de 60 minutos.
Finalmente, la línea L, en su ramal Los Berros, mantendrá un esquema de funcionamiento similar al de los días domingos y feriados.