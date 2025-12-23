 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Economía Medida del BCRA

Modifican la tasa de interés para tarjetas de crédito no bancarias

El Banco Central fijó una tasa del 72,56% para tarjetas no bancarias. Regirá desde enero de 2026 y busca limitar costo del financiamiento al consumo.

23 de Diciembre de 2025
El BCRA fijó la tasa tope para tarjetas no bancarias
El BCRA fijó la tasa tope para tarjetas no bancarias

El Banco Central fijó una tasa del 72,56% para tarjetas no bancarias. Regirá desde enero de 2026 y busca limitar costo del financiamiento al consumo.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) estableció el nuevo valor de la tasa de interés que podrán aplicar en sus operaciones las empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito y de compra.

 

La tasa de interés por préstamos personales, sin garantía real, de moneda nacional para dichas entidades fue fijada en 72,56% mediante la Comunicación “B” 13096/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial.

 

El nuevo valor de la tasa de interés del sistema financiero servirá como tope para las operaciones de crédito con tarjetas, correspondiente a la información de diciembre de 2025 y que entrará en vigencia para el ciclo de facturación de enero de 2026.

El cambio de valor que incidirá en las tarjetas no bancarias se basa en el punto 2.1.2 de la normativa sobre “Tasas de interés en las operaciones de crédito”, que utiliza como referencia la tasa de interés promedio del sistema financiero para préstamos personales sin garantía real.

 

De esta manera, el BCRA mantiene un control sobre el costo del financiamiento al consumo ofrecido por las entidades que no son bancos (como cadenas de retail o emisoras de tarjetas de compra). Al establecer un límite, la autoridad monetaria busca proteger a los usuarios de la aplicación de tasas excesivamente elevadas en los saldos financiados de sus tarjetas.

 

El tope de tasa comunicado garantiza que el costo de financiamiento vinculado a las tarjetas de crédito y compra en el sector no bancario se mantenga alineado con los parámetros de préstamos personales del sistema financiero formal.

Temas:

tarjetas de crédito Compras Tasa Banco Central
