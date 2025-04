"Lunes negro": Los mercados mundiales se desploman tras los aranceles de Trump

Los mercados de Asia y Europa se desploman en las primeras horas del lunes producto de los temores a una guerra comercial global. Se registran fuertes caídas en las bolsas, los futuros, y el petróleo, con un impacto que llega hasta las criptomonedas, que no quedan ajenas al derrumbe. Con bajas aún más fuertes que en los últimos días de la semana pasada, especialistas ya hablan de “lunes negro“ mientras se esperan recortes rápidos de las tasas impuestas por Estados Unidos.

La bolsa de Tokio se desplomó un 7,8%, igual que las de Seúl (-5,6%), Sídney (-4,2%) y Taiwán (-9,7%).Shanghái también cerró en rojo (-7,34%) y en Hong Kong, el índice Hang Seng cerró con pérdidas del 13,22%, su peor resultado desde 1997, durante la crisis financiera asiática. En Europa, los principales índices abrieron en caída libre, en la estela de los mercados asiáticos.

El ruido se inició con un retroceso de más del 7% del índice Nikkei 225 japonés en la apertura y siguió con el precio del petróleo cayendo un 3%, por la preocupación de que se pueda desacelerar la economía mundial y debilitar la demanda de petróleo. El futuro del crudo inició la primera rueda de la semana por debajo de los 60 dólares.

En Taiwán, las acciones se desplomaron casi un 10% en las primeras horas, tras dos días festivos en el mercado local el jueves y viernes pasado, por lo que el índice de referencia TWII cayó a su nivel más bajo en más de un año. En declaraciones a los periodistas poco después de la apertura del mercado, el presidente de esa Bolsa de Valores, Sherman Lin, dijo que se coordinaría con el regulador financiero para tomar fuertes medidas de estabilización si fuera necesario. Hong Kong, por su parte, abrió con una baja del 9%. Igualmente, el índice referencial S&P/ASX 200, de las mayores 200 empresas australianas, perdía 6,09% en la apertura de la bolsa de Sídney.

Las acciones europeas siguieron a los mercados asiáticos en las caídas, y el DAX de Alemania bajó un 6,5% a 19.311,29. En París, el CAC 40 perdió un 5,7% a 6.861,27, mientras que el FTSE 100 británico perdió un 4,5% a 7.694,00.

Donald Trump negó el domingo que planeara una liquidación intencionada de las acciones e insistió en que no podía prever las reacciones del mercado. Advirtió que no llegaría a un acuerdo con otros países a menos que se resolvieran los déficits comerciales. “A veces tenés que tomar la medicina para arreglar algo”, dijo el presidente a los periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One mientras regresaba a Washington de un fin de semana de golf en Florida. Los socios comerciales están “viniendo a la mesa” y “quieren hablar”, añadió.

A partir del miércoles deberían entrar en vigor aranceles para sus principales socios comerciales, incluyendo la Unión Europea (20%) y China (34%). El impacto de la subida arancelaria de Trump resonaba entre los socios comerciales de Estados Unidos que se preguntan ahora si habrá espacio para negociar mejores acuerdos. Varios países dijeron que estaban enviando funcionarios comerciales a Washington para intentar dialogar sobre la crisis, que generó un halo de incertidumbre sobre las perspectivas económicas globales, golpeado los mercados y dejado a los aliados de Estados Unidos cuestionando el valor de sus lazos con la economía más grande del mundo.

El ministro alemán de Economía, Robert Habeck, se mostró desafiante al llegar a una reunión de ministros de comercio de la Unión Europea (UE) en Luxemburgo y dijo que la premisa de los aranceles de amplio alcance era “un disparate” y que los intentos de países individuales de obtener exenciones no funcionó en el pasado. Para el funcionario, es importante que la UE se mantenga unida, lo que “significa ser claros en que estamos en una posición fuerte y que Estados Unidos lo está en una posición de debilidad”.

China, que respondió el viernes a Washington con aranceles del 34% sobre productos estadounidenses y otras medidas de represalia, acusó a Estados Unidos de no jugar limpio. “Poner ‘Estados Unidos Primero’ sobre las reglas internacionales es un acto típico de unilateralismo, proteccionismo y acoso económico”, dijo a los periodistas el portavoz de Asuntos Exteriores, Lin Jian.

Desplome de futuros de acciones de EEUU

Los futuros de las acciones estadounidenses abrieron con una fuerte caída, lo que sugiere una continuación de la liquidación de dos días que borró miles de millones de dólares de los valores de las acciones después del anuncio de aranceles del gobierno de Donald Trump la semana pasada.

Los inversores anticipaban otra semana turbulenta a medida que los socios comerciales globales reaccionaban a los aranceles más severos de lo esperado. El inicio de la sesión mostró caídas cercas al 5% en los futuros de las acciones del S&P 500, Dow Jones y Nasdaq. (Con información de La Nacion)