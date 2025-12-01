 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Llegó diciembre: cuánto cuesta armar el arbolito en comercios de Paraná

Con la llegada de las fiestas, muchos vecinos consultan cuánto cuesta armar el arbolito y completar la decoración navideña. Desde un comercio de Paraná detallaron precios y tendencias de esta temporada.

1 de Diciembre de 2025
Arbolito de Navidad.
Arbolito de Navidad. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Con la llegada de las fiestas, muchos vecinos consultan cuánto cuesta armar el arbolito y completar la decoración navideña. Desde un comercio de Paraná detallaron precios y tendencias de esta temporada.

Con diciembre en marcha, aumenta la expectativa por saber cuánto cuesta armar el arbolito de Navidad y adquirir los adornos tradicionales para este lunes 8, día en el que se suele armar. Sheila, vendedora de un comercio de Paraná, contó a Elonce que el movimiento comenzó antes de lo habitual. “La semana pasada ya empezó a preguntarse por la corona, las velitas, la fuente y todas esas cosas. Ahora con las luces, las guirnaldas y todo lo que hay”, relató mientras atendía a los primeros compradores.

 

Los soplillos, infaltable en el arbolito. Foto: Elonce.
Los soplillos, infaltable en el arbolito. Foto: Elonce.

 

Entre los productos más buscados se encuentran las guirnaldas, que este año se venden a $1.200 o $1.500, según el modelo. Cada una mide dos metros y es parte esencial de la decoración de los hogares. Los clientes también consultan por luces y coronas, elementos que marcan el inicio del armado navideño.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Los artículos más elegidos para el arbolito

 

Además de las guirnaldas, los soplillos —en sus versiones grandes, chicas y con brillo— se posicionan entre los favoritos. Sheila confirmó que “se han vendido un montón”, señalando el interés creciente por renovar adornos o sumar detalles llamativos a los árboles.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Los trajes de Papá Noel también registran un fuerte nivel de ventas. Según señaló la vendedora, los últimos disponibles se ofrecen a $45.000, un precio que sorprende pero que no detiene la demanda. “La gente ya los está llevando porque después no quedan”, explicó.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Opciones para todos los bolsillos

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Para quienes buscan alternativas más pequeñas o económicas, los arbolitos de escritorio se presentan como una opción práctica. Los modelos sin luces cuestan $19.000, mientras que aquellos más completos alcanzan los $31.000. Los tradicionales gorros de Papá Noel, otro imprescindible de la temporada, se consiguen a $2.000.

 

Llegó diciembre : Cuánto cuesta armar el arbolito

Árbol Navidad
