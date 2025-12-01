Llegó diciembre: cuánto cuesta armar el arbolito en comercios de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Con la llegada de las fiestas, muchos vecinos consultan cuánto cuesta armar el arbolito y completar la decoración navideña. Desde un comercio de Paraná detallaron precios y tendencias de esta temporada.
Con diciembre en marcha, aumenta la expectativa por saber cuánto cuesta armar el arbolito de Navidad y adquirir los adornos tradicionales para este lunes 8, día en el que se suele armar. Sheila, vendedora de un comercio de Paraná, contó a Elonce que el movimiento comenzó antes de lo habitual. “La semana pasada ya empezó a preguntarse por la corona, las velitas, la fuente y todas esas cosas. Ahora con las luces, las guirnaldas y todo lo que hay”, relató mientras atendía a los primeros compradores.
Entre los productos más buscados se encuentran las guirnaldas, que este año se venden a $1.200 o $1.500, según el modelo. Cada una mide dos metros y es parte esencial de la decoración de los hogares. Los clientes también consultan por luces y coronas, elementos que marcan el inicio del armado navideño.
Los artículos más elegidos para el arbolito
Además de las guirnaldas, los soplillos —en sus versiones grandes, chicas y con brillo— se posicionan entre los favoritos. Sheila confirmó que “se han vendido un montón”, señalando el interés creciente por renovar adornos o sumar detalles llamativos a los árboles.
Los trajes de Papá Noel también registran un fuerte nivel de ventas. Según señaló la vendedora, los últimos disponibles se ofrecen a $45.000, un precio que sorprende pero que no detiene la demanda. “La gente ya los está llevando porque después no quedan”, explicó.
Opciones para todos los bolsillos
Para quienes buscan alternativas más pequeñas o económicas, los arbolitos de escritorio se presentan como una opción práctica. Los modelos sin luces cuestan $19.000, mientras que aquellos más completos alcanzan los $31.000. Los tradicionales gorros de Papá Noel, otro imprescindible de la temporada, se consiguen a $2.000.