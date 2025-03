Las reservas del Banco Central superaron los US$ 28.000 millones

El Banco Central compró este jueves US$ 50 millones y las reservas lograron superar los US$ 28.000 millones. La autoridad monetaria acumula dos días consecutivos con compras, con lo que logró acumular US$ 130 millones.

La jornada cambiaria volvió a mostrar tranquilidad y las reservas llegaron a US$ 28.102 millones. El dólar oficial minorista -sin impuestos- cerró a $1.039,86 para la compra y $1.097,80 para la venta, anotando su primera baja semanal. En el Banco Nación, en tanto, el billete cerró a $1.086,50, y avanza 50 centavos en lo que va de la semana.

Por su parte, el dólar blue cerró a $1.235, tras una suba de $5 en lo que va de la semana. Alcanza así su mayor valor en más de dos semanas. En el segmento mayorista, el dólar cerró a $1.067 por unidad, 25 centavos por encima del miércoles.

El dólar futuro cerró con subas significativas en todos sus contratos, luego de tres caídas al hilo. Las tasas implícitas de variación mensual superaron el 2% para los plazos del segundo trimestre, alejándose aún más del "crawling peg" del 1% implementado por el BCRA.

El dólar MEP subió $1,88 (0,15%) a $1.231,22, por lo que la brecha con el oficial se posiciona en el 15,39%. Contado con Liquidación (CCL) avanzó $7,76 (0,63%), a $1.237,39, y el spread con el oficial se ubica por encima del 15,97%.

El dólar tarjeta o turista, y el ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, opera en $1.412,45. Dólar cripto cotiza a $1.243. El Bitcoin volvió a bajar, a US$ 80.289,3.

