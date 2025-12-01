La recaudación de noviembre llegó a $15,6 billones, con una caída del 8,6% interanual

La recaudación del Estado nacional alcanzó los 15,6 billones de pesos en noviembre, lo cual implica una variación interanual del 19,7 por ciento, por debajo de la dinámica de la inflación, es decir, una reducción en términos reales de los recursos que recibe en fisco del orden del 8,6 por ciento.
Así lo informó este lunes la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La caída de la recaudación se explica principalmente por las bajas generalizadas de retenciones a la exportación a diferentes productos primarios y por el estancamiento de la economía.
Se trata de un tema sensible porque el Gobierno apuesta al todo o nada en el terreno fiscal, al cual atribuye predominancia sobre prácticamente el resto del abanico de las variables de la economía. De acuerdo a Milei y a Caputo, el superávit fiscal es absolutamente intocable. De manera que una merma sostenida de recursos deriva, a mediano plazo, en una nueva ronda de ajuste en el gasto.
El tema es que la caída de recursos puede no tener límite, mientras que la rebaja del gasto sí lo tiene porque hay una gran porción que se asocia a erogaciones esenciales como jubilaciones, salarios y AUH, que aunque puedan haber sido recortados en mayor o menor medida, no pueden ajustarse al infinito.
El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) que dirige el economista Nadin Argañaraz advirtió que “en noviembre de 2025 se registró la cuarta caída real interanual consecutiva de la recaudación tributaria nacional total”.
Los números de noviembre
De acuerdo a los datos oficiales, la recaudación por parte del IVA, pieza central de los recursos del Estado, subió en noviembre de manera interanual en un 27,9 por ciento, por debajo de la inflación del período, de alrededor del 31 por ciento.
Este desempeño es inseparable de la marcha del consumo en general, que no levanta a causa de salarios que en términos reales no se recuperan.
Asimismo, la recaudación por el impuesto a las Ganancias creció 27,7 por ciento, al tiempo que el impuesto al cheque, comúnmente asociado a la dinámica de la actividad económica, lo hizo en un 24,4 por ciento, también bastante abajo de los precios.
También los impuestos ligados al trabajo y el salario, como los aportes y contribuciones, se movieron por debajo de la inflación, lo cual es congruente no solo con la dinámica del salario real sino también con el empleo formal, que sigue de capa caída.
Retenciones
La recaudación por derechos de exportación anotó una caída del 59,3 por ciento en noviembre frente al mismo período del año pasado. Esta sensible caída se explica por el adelantamiento de ventas que se produjo en octubre, cuando el Gobierno por motivos electorales, para juntar dólares, redujo a cero las retenciones por un par de días.
“En el relativo bajo monto del mes influyó el adelantamiento por la quita temporal de retenciones dispuesta por el Gobierno nacional”, justificó en su momento la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).
Acumulado 2025
En once meses, la recaudación acumula una suba nominal del 40,8 por ciento, por arriba de la inflación del período. Frente a un año muy malo por el impacto inicial de la mega-devaluación y el combo de licuadora y motosierra, el IVA muestra una suba del 44,9 por ciento y Ganancias, del 42 por ciento.
Las retenciones a las exportaciones, de todos modos, cayeron en términos reales, al avanzar 26,3 por ciento nominal, y los derechos de importación subieron 78,8 por ciento. En tanto, aportes y contribuciones subieron, respectivamente, 64 por ciento y 61 por ciento. (Fuente: Página 12)