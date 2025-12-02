La inflación de noviembre superaría el 2% y marcaría el mayor registro desde abril

Consultoras privadas estimaron que la inflación de noviembre alcanzará el 2,5%. Entre regulados, estacionales y carnes, el IPC volverá a acelerarse. La proyección para diciembre, anticipa más presión inflacionaria.
La inflación de noviembre superaría nuevamente el 2% y se consolidaría como el registro mensual más alto desde abril, cuando el índice se ubicó en 2,8%. Según estimaciones de las principales consultoras económicas, el IPC del undécimo mes del año se habría acelerado por tercer mes consecutivo, impulsado por aumentos estacionales y regulados que tuvieron una fuerte incidencia en el resultado final.
Equilibra, EcoGo y Adcap Grupo Financiero coincidieron en que la inflación de noviembre rondaría el 2,5%, un avance superior al 2,3% de octubre y al 2,1% de septiembre. Con esta suba, la inflación acumulada alcanzaría el 28,9% en 2025, con un incremento interanual del 32,6%, según la medición que dirige Marina Dal Poggetto.
De confirmarse la variación estimada por las consultoras, noviembre marcaría el tercer mes consecutivo con el índice por encima del 2% y el mayor registro desde abril. El avance se explica, principalmente, por incrementos en bienes estacionales, servicios regulados y el impacto de los aumentos en la carne.
Carne, estacionales y tarifas: los rubros que más traccionaron la suba
Los precios regulados tuvieron un incremento del 2,1%, según el relevamiento de EcoGo. Dentro de este grupo, sobresalieron las subas en tarifas de luz y gas (+3,6% y +3,8%), prepagas (+2,4%), colectivos en PBA y CABA (+4,1%) y a nivel nacional (+9,7%), además de los combustibles, que aumentaron un 6% en promedio.
En paralelo, la consultora C&T Asociados midió una inflación del 2,4% en el Gran Buenos Aires, en línea con su registro de octubre.
La medición más moderada fue la de Orlando J. Ferreres, que relevó un 2,1% en GBA y una inflación interanual de 29,6%. Según su análisis, “la dinámica de los precios durante el mes estuvo particularmente influida por tres factores: el precio de la carne vacuna, el Cyber Monday y los servicios regulados”.
La carne vacuna profundizó su tendencia alcista y registró un aumento del 5,8% en noviembre. EcoGo advirtió que el precio mayorista del producto continúa en alza, por lo que no se descartan nuevas subas en el corto plazo.
Desde el sector exportador, la situación se agrava por la falta de novillos. Según Sebastián Castillo, del grupo Abuelo Julio, las empresas frigoríficas están pagando valores “que no los convalida ningún negocio”, con un novillo 5% más caro que en Uruguay, 31% más que en Paraguay y 44% más que en Brasil.
El Cyber Monday, por su parte, generó reducciones transitorias en varios rubros, especialmente en equipamiento del hogar y electrodomésticos, según destacó C&T.
Vivienda lideró los aumentos y regulados marcaron el pulso del mes
La categoría Vivienda fue la que más subió en noviembre, con un incremento del 3%, impulsado por las actualizaciones de electricidad y gas tras las elecciones. El agua aumentó un 1%, lo que ayudó a contener parcialmente el índice, según EcoGo.
Qué se espera para diciembre: el peso de los regulados y la presión de la carne
Los analistas anticipan que diciembre —tradicionalmente más inflacionario por la estacionalidad de los alimentos— mostrará un comportamiento similar al de noviembre, con regulados y carne como los principales motores.
En la provincia de Buenos Aires, el boleto de colectivo subió 14,8%, un ajuste que desde el sector consideran extraordinario. En CABA, el transporte público también registró incrementos a inicios de mes.
Desde EcoGo, señalaron: “Esperamos que la inflación se mantenga en niveles similares durante diciembre. Los aumentos previstos en transporte y las potenciales nuevas subas en el precio de la carne se suman a la dinámica estacional propia del cierre de año”.
El economista de Equilibra, Gonzalo Carrera, advirtió que “noviembre deja un arrastre estadístico elevado, especialmente por la carne, cuyo alza se profundizó en la segunda quincena”. También señaló que el dólar mayorista continuó subiendo, lo que agrega presión al índice.
“A eso se suman regulados aún muy firmes. La primera semana de diciembre arrancó con un aumento del 15% en transporte en Provincia y del 4,3% en CABA. También subió el subte. No sería extraño que esta dinámica aporte alrededor de 0,5 puntos porcentuales adicionales de inflación”, concluyó. (Con información de Ámbito)