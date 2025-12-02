La baja de celulares llegó al 17% y anticipan más caídas por la eliminación de aranceles

Un informe privado reveló que los celulares bajaron 17% en lo que va del año por mayor oferta y menor demanda. Analistas señalaron que la eliminación total de aranceles en enero profundizará la tendencia.
La baja de celulares se consolidó como una de las tendencias más llamativas del mercado tecnológico en 2025. Un informe de la fundación Ecosur, dependiente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, reveló que los smartphones se abarataron un 17% en términos reales entre enero y noviembre, impulsados por una mayor oferta, un consumo moderado y cambios impositivos que fueron reduciendo los costos de importación.
Los datos surgen de dos relevamientos realizados por Ecosur: uno en enero y otro previo al Cyber Monday, celebrado entre el 3 y el 5 de noviembre. “Son pocos productos (57), pero al comparar los datos de ambos relevamientos vemos que los precios de los celulares cayeron 17% en términos reales”, explicó el analista de la fundación, Nicolás Campoli, al detallar el comportamiento del sector.
Según precisó, aunque el Indec no publica cifras específicas del rubro, el IPC de la Ciudad de Buenos Aires mostró que los electrodomésticos retrocedieron un 25% en términos reales entre enero y octubre, lo cual se mantiene en línea con la tendencia identificada por Ecosur.
Mayor oferta, salarios estancados y promociones
El análisis indica que la baja de celulares tiene múltiples causas. Campoli destacó que la reducción de aranceles —que pasaron del 16% al 8% en mayo y se eliminarán por completo desde el 15 de enero de 2026— se combinó con la salida del cepo y menores restricciones para importar, lo que amplió la oferta y aumentó la competencia.
A eso se sumó un consumo debilitado. “El salario registrado no mejora en términos reales desde enero”, recordó Campoli, lo que limita la capacidad de compra y obliga a las empresas a aplicar estrategias más agresivas para captar demanda.
En el sector reconocen que se intensificaron las promociones para rotar stock y sostener ventas. Una fuente consultada advirtió que la baja no es uniforme: “Comparado con el dólar, los precios están más bajos que la evolución de la inflación, pero no estamos viendo una baja en la industria per se. Si hay alguna baja, está más relacionada al mercado gris o contrabando”.
La misma fuente señaló un factor externo que podría incidir en los próximos meses: “Los precios de las memorias están aumentando mucho por el boom de la inteligencia artificial”.
Caída del ticket promedio y “premiunización”
La consultora Nielsen IQ analizó el ticket promedio del consumo de celulares y detectó una contracción del 8,4% en dólares entre enero y octubre, mientras que en pesos hubo una caída real del 5,3%.
Sin embargo, el comportamiento del mercado muestra una particularidad: pese a la retracción general, en 2025 hubo un proceso de “premiunización”, con mayor venta de equipos de gama alta, lo que elevó el ticket respecto de 2024.
Qué puede pasar en 2026: más importaciones y, ¿nuevas bajas?
La empresa de logística y comercio exterior Jidoka anticipó que, tras la eliminación total de aranceles, en 2026 las importaciones de celulares podrían duplicarse y los precios reducirse hasta un 40%.
“El inicio de este año ya anticipó un cambio de tendencia”, señaló el director comercial de la firma, Gabriel Salomón. Recordó que, durante el primer bimestre, las importaciones desde China crecieron 73,5% interanual, y el rubro electrónico —particularmente teléfonos y computadoras— registró un salto del 152%.
Según el ejecutivo, esta dinámica preparó el terreno para la flexibilización arancelaria. “La estructura gradual que tiene la eliminación de aranceles permite a los actores del mercado adaptarse a las nuevas condiciones”, afirmó.
Salomón también planteó que la nueva política puede corregir una distorsión histórica: “Antes de la medida, un celular de alta gama podía costar en el país más del doble que en Brasil o Estados Unidos. Esta política busca no solo hacer más accesible la tecnología para el trabajo y la educación, sino también reducir el contrabando y fomentar un mercado más competitivo y transparente”. (Con información de La Nación)