Inflación esperada para diciembre y las proyecciones sobre dólar y empleo para 2026

El Banco Central difundió el último Relevamiento de Expectativas de Mercado del año, que mostró una leve desaceleración de la inflación en diciembre y anticipó cómo será en 2026. Previsiones sobre dólar, empleo y comercio exterior.
La inflación esperada para diciembre mostró una leve desaceleración, según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central, que además trazó un escenario de moderación inflacionaria para el transcurso del 2026. El informe reunió proyecciones de 44 participantes, entre consultoras, centros de investigación y entidades financieras, y fue realizado entre el 23 y el 30 de diciembre de 2025.
De acuerdo con los datos oficiales, los analistas estimaron que la inflación de diciembre se ubicó en 2,3%, por debajo del 2,5% registrado en noviembre. Esta previsión representó una suba de 0,2 puntos porcentuales respecto del relevamiento previo, aunque consolidó la idea de una desaceleración gradual en el ritmo de aumentos de precios.
Dentro del informe, el grupo de consultoras y entidades que mejor desempeño tuvo en proyecciones anteriores —conocido como el “Top 10”— calculó una inflación mensual de 2,4% para diciembre, lo que implicó una corrección al alza de 0,1 puntos porcentuales en relación con el REM anterior.
Inflación núcleo y perspectivas para 2026
En cuanto a la inflación núcleo, que excluye precios estacionales y regulados, el conjunto de participantes del REM estimó una variación de 2,3% para diciembre, lo que significó un incremento de 0,3 puntos porcentuales frente a la encuesta previa. El Top 10, en tanto, proyectó una inflación núcleo también de 2,3%, con una suba más moderada de 0,1 puntos.
De cara a 2026, los analistas previeron que la inflación continuará un sendero descendente. Para enero del nuevo año, el REM proyectó una inflación general de 2%, con una leve corrección al alza de 0,1 puntos respecto del informe anterior. Según las estimaciones, la tendencia a la baja se mantendría durante los primeros meses del año, hasta alcanzar un nivel de 1,5% mensual hacia junio de 2026.
Empleo y tipo de cambio
El relevamiento también incluyó proyecciones sobre el mercado laboral. Para el cuarto trimestre de 2025, la tasa de desocupación abierta fue estimada en 6,8% de la Población Económicamente Activa. En tanto, el conjunto de participantes del REM proyectó una tasa de desempleo de 6,9% para el cuarto trimestre de 2026, lo que implicó una corrección a la baja de 0,4 puntos porcentuales respecto del relevamiento previo.
El Top 10, por su parte, ajustó aún más sus previsiones y estimó una tasa de desocupación de 6,6% para fines de 2026, con una baja de 0,6 puntos porcentuales en comparación con la encuesta anterior.
En relación con el tipo de cambio, la mediana de las proyecciones ubicó al dólar oficial en $1.484,3 para el promedio de enero de 2026, en línea con un esquema de ajuste gradual del tipo de cambio nominal.
Comercio exterior y superávit esperado
El REM también reflejó expectativas positivas en materia de comercio exterior. Para 2026, los participantes proyectaron exportaciones por USD 91.407 millones, lo que representó un incremento de USD 907 millones respecto del relevamiento anterior. En paralelo, las importaciones fueron estimadas en USD 80.442 millones, con una reducción de USD 1.056 millones frente a la encuesta previa.
Con estos números, el superávit comercial anual esperado se ubicó en USD 10.965 millones, lo que significó una mejora de USD 1.963 millones respecto del REM anterior, según publicó la Agencia Noticias Argentinas.
En conjunto, el informe del Banco Central reflejó un escenario de inflación esperada para diciembre en descenso y un 2026 con proyecciones de mayor estabilidad macroeconómica, aunque sujeto a la evolución de las principales variables económicas.