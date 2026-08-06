Estiman que la inflación de julio fue del 2% y que el dólar superará los $1.650 a fin de año

Los gurúes del mercado realizaron nuevas proyecciones de cara a los próximos meses, en el marco de la política económica del Gobierno. El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, destacó que el IPC acumulado del segundo trimestre "se redujo significativamente".
El dólar alcanzaría los $1.652 en diciembre de 2026, de acuerdo con las estimaciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central. El informe también proyectó una inflación del 2% para julio, mientras se aguarda la publicación oficial del Indec.
El relevamiento reúne las previsiones de consultoras privadas, centros de investigación y entidades financieras. Para agosto, los especialistas proyectaron un tipo de cambio promedio de $1.512, mientras que en septiembre llegaría a $1.546.
La trayectoria continuaría durante los últimos meses del año: $1.577 en octubre, $1.618 en noviembre y $1.652 en diciembre. Para enero de 2027, en tanto, el mercado calculó que la cotización llegaría a $1.688.
Qué pasaría con la inflación
En materia de precios, los participantes del REM estimaron que la inflación de julio fue del 2%. El dato oficial será informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) el próximo 13 de agosto.
Para los meses siguientes, las proyecciones anticiparon una desaceleración: 1,8% en agosto y septiembre, 1,7% en octubre y 1,6% en noviembre. En diciembre, el índice volvería a ubicarse en 1,8%.
El informe también contempló la evolución de la actividad económica. Los especialistas calcularon una caída del Producto Bruto Interno (PBI) del 0,4% durante el segundo trimestre de 2026, seguida por una recuperación del 1% tanto en el tercero como en el cuarto trimestre. Para todo el año proyectaron un crecimiento del 2,7%.
Bausili destacó la desaceleración de precios
El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, se refirió a la evolución inflacionaria y aseguró que “la tasa de inflación mensual se redujo significativamente”. Además, indicó que el Índice de Precios al Consumidor promedió 2,2% mensual durante el trimestre.
“La desaceleración refleja la reversión de los factores transitorios que habían impulsado la inflación”, afirmó. Entre esos elementos mencionó la estacionalidad, educación, indumentaria, las actualizaciones de las tarifas de electricidad y gas y el impacto generado por el conflicto en Medio Oriente.
Durante la presentación del Informe de Política Monetaria, Bausili también volvió a destacar el resultado de las cuentas públicas. “El superávit de las cuentas públicas continúa siendo el ancla del programa económico”, sostuvo.
Las previsiones fiscales para 2026
Según explicó el titular del BCRA, durante el segundo trimestre el sector público nacional no financiero registró un superávit primario base caja equivalente a 0,9 puntos del PBI desestacionalizado anualizado.
Bausili aclaró que el resultado no podía compararse directamente con igual período de 2025 debido al cambio en el calendario del pago del Impuesto a las Ganancias, publicó C5N.
Para todo 2026, el Banco Central espera que el sector público nacional consiga un resultado primario positivo por tercer año consecutivo. La previsión es alcanzar un superávit equivalente al 1,5% del PBI, en línea con lo contemplado en el Presupuesto Nacional.