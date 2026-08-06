El Club San Martín prepara la Peña Herencia Gaucha para celebrar y acompañar sus nuevas obras

La Peña Herencia Gaucha se realizará este sábado 8 de agosto, desde las 20:30 horas, en las instalaciones del Club San Martín, con una propuesta que combinará música, danza y gastronomía. El encuentro celebrará un nuevo aniversario del programa radial que lleva ese nombre y permitirá colaborar con la institución.

Alejandro Demartín, presidente del club, destacó en entrevista con Elonce que la entidad atraviesa días importantes en materia de infraestructura. "Hubo dos inauguraciones esta semana. Tuvimos la dicha de poder cerrar el tinglado exterior del club y hoy hacer la mudanza de elementos deportivos al nuevo gimnasio", señaló.

El dirigente explicó que disponer del nuevo gimnasio "tener ese espacio es un gran avance para la parte deportiva". Hasta ahora, la preparación física de las jugadoras de vóley y patín y de los chicos de básquet debía realizarse incluso en los pasillos.

Música, danza y gastronomía en el Club San Martín

Organiza la actividad Hernán Cerrudo, conductor del programa radial Herencia Gaucha. El club aportará las instalaciones y las subcomisiones de básquet, patín, vóley y futsal tendrán a su cargo conjuntamente el servicio de cantina.

Durante la noche se presentarán cuatro grupos musicales y cuatro ballets, además de habilitarse un espacio de micrófono abierto. En la propuesta gastronómica habrá empanadas fritas, choripanes y hamburguesas, además de bebidas con y sin alcohol.

"Invitamos al barrio Gazzano y a la comunidad en general. Son bienvenidos a disfrutar de una noche con familia y amigos para sostener la cultura del encuentro sano en un espacio como es este club", expresó Demartín.