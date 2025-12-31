 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Economía Anunció que lo descontará

Banco Nación depositó dinero extra por error y pidió no gastar el dinero

El Banco Nación reconoció un error técnico que provocó la acreditación de dinero extra en cuentas remuneradas de algunos clientes. Los montos serán descontados y gremios alertaron a no utilizar esos fondos.

31 de Diciembre de 2025
El Banco Nación reconoció un error técnico que provocó la acreditación de dinero extra en cuentas remuneradas de algunos clientes. Los montos serán descontados y gremios alertaron a no utilizar esos fondos.

El Banco Nación reconoció un error técnico que depositó dinero de más en cuentas remuneradas de algunos de sus clientes. La situación fue detectada por los propios usuarios al ingresar a sus cuentas de home banking y observar saldos mayores a los habituales.

 

Desde la entidad bancaria confirmaron que se trató de una falla en el sistema y que el inconveniente afectó a cuentas remuneradas. “Hubo un error técnico y se está subsanando”, indicaron fuentes del banco, al tiempo que aclararon que el personal continuó trabajando para normalizar los movimientos, pese a no haber atención bancaria formal.

 

Según se explicó, los fondos acreditados de más estarían vinculados a un cálculo incorrecto de los rendimientos generados por este tipo de cuentas. Ante esta situación, el Banco Nación informó que en los próximos días realizará el retiro de los montos erróneamente depositados y recomendó a los usuarios no disponer de ese dinero adicional.

 

Desde la entidad señalaron que, en caso de que los clientes utilicen esos fondos, el ajuste podría realizarse mediante descuentos en futuras acreditaciones, incluso sobre los haberes que se depositen a partir de la semana siguiente.

 

La situación también generó repercusión entre gremios del sector público cuyos afiliados perciben sus salarios a través del Banco Nación. Varias organizaciones sindicales confirmaron el hecho y difundieron mensajes de advertencia para evitar que los trabajadores utilicen el dinero acreditado por error.

La Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) informó a sus afiliados que se detectaron “acreditaciones inusuales” bajo el concepto “REND.PESO”, correspondientes al 30 de diciembre. “Todo indica que se trata de un error del BNA”, indicaron en un comunicado difundido por canales de mensajería.

 

Desde el gremio advirtieron que, en caso de utilizar esos fondos, podría generarse un saldo negativo una vez que el banco revierta la operación, señala La Nación. “Al revertirse el movimiento, si el dinero no está en cuenta, se puede generar un descubierto con intereses automáticos contra el titular”, señalaron, y recomendaron “cuidar el salario”.

 

Otros sindicatos emitieron mensajes similares, alertando sobre depósitos adicionales identificados como “rendición en pesos” y solicitando a sus afiliados no gastar el dinero hasta que el banco regularice la situación.

 

El Banco Nación reiteró que el error será corregido y que los movimientos se normalizarán en los próximos días, mientras se continúa con el proceso de revisión del sistema.

